Доверительное управление на рынке Форекс

Финансовый мир в наше время открыт каждому, поэтому торговую деятельность на валютном рынке Форекс ведут не только крупные компании, но и частные инвесторы.

Ранее подобного разнообразия участников невозможно было представить, поскольку порог для входа на финансовый рынок начинался с шестизначных цифр, которые были на счетах лишь у единиц. Однако позже стали появляться посреднические компании, предоставившие доступ к валютным спекуляциям игрокам, имеющим на руках всего несколько десятков долларов.

Раньше трейдеры могли заключать сделки, используя личные средства или кредитное плечо, то сейчас популярность набирает и пассивный тип заработка через доверительное управление.

Индивидуальная торговля на Форексе

Главное достоинство в индивидуальном трейдинге, по сравнению с доверительным управлением, — минимальные суммы для входа на рынок. Это очень важный фактор, который в большинстве случаев учитывается предусмотрительными новичками, у которых пока еще нет эффективной торговой стратегии. Трейдер получает от своих сделок ровно столько, сколько готов вкладывать в покупку валюты.

Но с другой стороны, для успешной торговли на рынке forex in romania трейдеру нужны основательные навыки в работе с финансовыми инструментами, знание фундаментального и технического анализа, а также собственная система торговли.

Кроме того, индивидуальная торговля вынуждает посвящать много времени обучению, практике, торговле и последующему анализу. Поэтому если вы параллельно работаете на основной работе или ведете другой бизнес, нехватка времени может стать для вас серьезным барьером на пути к успеху.

Плюсы и минусы доверительного управления

Конечно, не каждый человек может позволить себе инвестировать деньги в Форекс: пока порог входа в это направление остается достаточно высоким. Но если вы все же располагаете достаточной суммой, почему бы не уделить пару часов времени изучению интерфейса metatrader 4 и последующей работе с рынком Форекс? Наверняка вы останетесь довольны простотой ведения этого бизнеса и высокой доходностью, которая обеспечивается правильным подбором управляющих трейдеров.

Главное в доверительном управлении — подобрать ответственного, надежного и профессионального брокера, который распределит ваши средства в самые стабильные и доходные дилинговые центры.