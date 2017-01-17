Лондонский суд начинает рассмотрение иска России по "кредиту Януковича" Ожидается, что суд будет продолжаться до 20 января включительно.

Высокий суд Лондона во вторник в 12:30 (по киевскому времени) приступит к рассмотрению иска России к Украине по долгу на 3 млрд долларов.

Об этом свидетельствуют данные суда.

Украина должна России $3 млрд по спорным облигациям, которые были выпущены в конце 2013 году как часть помощи режиму Виктора Януковича в обмен на отказ от Ассоциации с Евросоюзом. Президент РФ Владимир Путин обещал Януковичу $15 млрд, но из-за Евромайдана выдал только $3 млрд.

В прошлом году Украина реструктуризовала 13 выпусков евробондов на общую сумму $15 млрд, добившись от частных кредиторов списания 20% долга. Однако Россия заявила, что она официальный кредитор, и поэтому предложение Украины неприемлемо. Украина в свою очередь отвергла возможность погашения долга без реструктуризации и ввела мораторий на его выплату.

1 января 2016 года Россия объявила, что Украина не осуществила платеж в общей сумме 3,075 млрд долл. США, и таким образом вошла в состояние дефолта. Российские власти обратились к компании The Law Debenture Corporation plc и начали процедуры, необходимые для подачи иска в английский суд. Кроме того, за каждый день просрочки Украине насчитывают штраф $683 тыс. в день.

Высокий суд Лондона назначил рассмотрение дела по иску России к Украине по долгу в $3 млрд на 17-20 января.