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Лондонский суд начинает рассмотрение иска России по "кредиту Януковича"

Ожидается, что суд будет продолжаться до 20 января включительно.

Лондонский суд начинает рассмотрение иска России по "кредиту Януковича"

Высокий суд Лондона во вторник в 12:30 (по киевскому времени) приступит к рассмотрению иска России к Украине по долгу на 3 млрд долларов.

Об этом свидетельствуют данные суда.

Украина должна России $3 млрд по спорным облигациям, которые были выпущены в конце 2013 году как часть помощи режиму Виктора Януковича в обмен на отказ от Ассоциации с Евросоюзом. Президент РФ Владимир Путин обещал Януковичу $15 млрд, но из-за Евромайдана выдал только $3 млрд.

В прошлом году Украина реструктуризовала 13 выпусков евробондов на общую сумму $15 млрд, добившись от частных кредиторов списания 20% долга. Однако Россия заявила, что она официальный кредитор, и поэтому предложение Украины неприемлемо. Украина в свою очередь отвергла возможность погашения долга без реструктуризации и ввела мораторий на его выплату.

1 января 2016 года Россия объявила, что Украина не осуществила платеж в общей сумме 3,075 млрд долл. США, и таким образом вошла в состояние дефолта. Российские власти обратились к компании The Law Debenture Corporation plc и начали процедуры, необходимые для подачи иска в английский суд. Кроме того, за каждый день просрочки Украине насчитывают штраф $683 тыс. в день.

Высокий суд Лондона назначил рассмотрение дела по иску России к Украине по долгу в $3 млрд на 17-20 января.

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Тэги: Россия, суды, "кредит Януковича"

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