Кремлевская приманка для «Великой Сербии». Что происходит на Балканах Прошлогодняя неудавшаяся попытка Кремля осуществить переворот в Черногории станет видимо далеко не последней. Президент Республики Сербской озвучил намерения по нарушению госграниц как минимум четырех государств: Боснии и Герцеговины, Сербии, Косово и Черногории. Ксения Кириллова , журналист

Фото: EPA/UPG Милорад Додик

На Балканах возможно новое весьма серьезное обострение. Такое мнение высказали несколько европейских и украинских экспертов в связи с заявлениями высшего руководства одной из частей Боснии и Герцеговины – Республики Сербской. В частности, ее глава Милорад Додик недавно заявил о том, что боснийским сербам лучше создать единое государство с Сербией и сербскими территориями в Косово.

Ранее Додик уже отмечал, что Босния как государство не имеет перспективы, и что входящим в него образованиям — Республике Сербской и мусульмано-хорватской федерации — лучше полюбовно разойтись. Боснийским сербам, по его мнению, стоит создать единое государство с Сербией и сербскими муниципалитетами на севере Косово, к которому впоследствии присоединилась бы и Черногория. В связи с этим он анонсировал на первую половину 2017 года референдум по вопросу отделения Республики Сербской.

При этом президент соседней Хорватии Колинда Грабар-Китарович заявила, что подобного рода высказывания Додика являются следствием вовлечения Кремля в «гибридную войну» в Боснии.

«У нас может быть ситуация, в которой Россия начнет привозить вооружение, будет вести разведывательные операции и вести пропаганду в регионе» — президент Хорватии Грабар-Китарович

Активизация же сепаратистских настроений именно сейчас многими связывается с попытками Москвы помешать вступлению Боснии и Герцеговины в Евросоюз. "Путин создал такую ужасную атмосферу, что не все могут в ней существовать. Нам нужно доказать России, что мы ведем себя так не против нее, а просто хотим защитить государства-члены Альянса", - заявила президент Хорватии.

Фото: total-croatia-news.com Колинда Грабар-Китарович (слева)

На самом деле, подозрения хорватского лидера совершенно не лишены оснований. Дело в том, что связи Милорада Додика с Кремлем и даже с российской разведкой проявляются настолько явно, что их можно отследить даже по открытым источникам.

К примеру, еще в июле 2015 года на сайте Российского института стратегических исследований (РИСИ) при Администрации Президента (ранее – при Службе внешней разведки) появилась информация о награждении директора этого института Леонида Решетникова орденом Негоша первой степени – «за заслуги и существенный личный вклад в развитие научного и культурного сотрудничества между Россией и Республикой Сербской, имеющий огромное значение для становления Республики Сербской».

Милорад Додик вручает награду главе РИСИ Леониду Решетникову

Награды также получили также помощник Путина Игорь Щеголев – «за исключительные заслуги в послевоенном развитии Республики Сербской», «православный» бизнесмен Константин Малофеев (украинцам известен как финансист войны на Донбассе) – «за деятельность и достижения, имеющие огромное значение для становления Республики Сербской», президент Международного союза “Наследники победы” В.Калякин – «за личный вклад в укрепление сотрудничества между ветеранскими организациями», председатель правления «Лиги безопасного интернета» Д.Давыдов – «за особый вклад в развитие сотрудничества в сфере информационных технологий».

При этом вручал ордена им сам президент республики Милорад Додик.

Для того, чтобы понять истоки столь тесного взаимодействия, необходимо вспомнить, что Республика Сербская как составная часть государства Босния и Герцеговина, официально была образована лишь в 95-м году. Признанию республики предшествовала кровопролитная Боснийская война, отдельными своими чертами очень похожая на происходящее в наши дни в Украине.

Война началась вследствие распада Югославии, от которой, как в свое время от СССР, начали естественным порядком откалываться республики. 29 февраля 1992 года референдум о независимости прошел еще в одной из составных частей Югославии – Боснии и Герцеговине. Однако проживавшие в ней боснийские сербы (примерно 31% от общего числа населения) с результатами референдума не согласились и в ответ создали свою республику, очень напоминающую современные ЛДРН. В итоге началась война.

В своей борьбе боснийские сепаратисты получили поддержку от правительства Сербии, возглавляемого Слободаном Милошевичем, и Югославской Народной Армии – собственно, по тому же сценарию, по которому российская армия помогает сегодня донбасским сепаратистам. Вскоре боевые действия разгорелись на территории всей республики. Война характеризовалась ожесточенными боевыми действиями, беспорядочными обстрелами городов и сел, этническими чистками, массовыми изнасилованиями, геноцидом и прочими «радостями» «сербского мира». Остановить бойню удалось лишь после вмешательства сил НАТО, проведших военную операцию против армии боснийских сербов.

Война была прекращена после подписания Общего рамочного соглашения о мире в Боснии и Герцеговине в Париже 14 декабря 1995 года. Согласно докладу ЦРУ США от 1995 года, сербские силы были ответственны за большинство военных преступлений, совершенных во время войны. Тогда и оформилась окончательно существующая по сей день федеральная демократическая республика Босния и Герцеговина, состоящей из трех равноправных субъектов: Федерация Боснии и Герцеговины, Республика Сербская и округ Брчко.

Таким образом, получается, что история «становления Республики Сербской» – это история сепаратизма и развязывания войны в собственной стране с опорой на мощную югославскую армию и поддержку лично Милошевича. Получается, что именно за эти действия, названные в докладе ЦРУ военными преступлениями, президент Додик и наградил Леонида Решетникова.

На самом деле, ничего удивительного в этом факте нет – на протяжении десятилетний РИСИ удивительно верен себе: по словам его бывших сотрудников именно этот институт пролоббировал аннексию Крыма и войну на Донбассе.

Однако факт награждения – это не только фактическое признание в том, что к кровавым событиям на территории бывшей Югославии причастны российские спецслужбы. Это – еще и показатель, что тесные взаимоотношения боснийских сербов и московских аналитиков продолжаются по сей день. Возможно, именно результат этих отношений мы видим сегодня в заявлениях Додика.

При этом Республика Сербская – это далеко не единственная балканская страна, в которой Россия в последнее время ведет активную дестабилизирующую деятельность. LB.uaуже писал ранеео действиях России в самой Сербии, проводимые Кремлем с опорой на сербских националистов (многие из которых, к слову, активно участвовали в зарубежных операциях Кремля в Крыму и на Донбассе). Самым крупным скандалом с участием сербских радикалов стал недавнийнеудавшийся переворот в Черногории, когда черногорские властиоткрыто заявилио том, что именно Россия готовила террористические атаки и свержение правительства в их стране руками подконтрольных им боевиков.

Теперь же, судя по планам, озвученным Додиком, прошлогодняя неудачная попытка Кремля станет далеко не последней. Президент Республики Сербской озвучил намерения по нарушению госграниц как минимум четырех государств: Боснии и Герцеговины, Сербии, Косово и Черногории.

При этом сам референдум данный референдум о независимости боснийских сербов может быть теоретически использован для дальнейшей легализации аннексии Крыма, тем более если он завершится вступлением отделившейся Республики Сербской в Сербию.

Словно в рамках воплощения заявленного плана заметно обострилось противостояние сербских властей с косовскими албанцами, возникшее на фоне инцидента с поездом из Белграда. Дело в том, что с момента провозглашения независимости Косово никакие составы не ходили по маршруту Белград-Приштина, однако 14 января текущего года в Косово отправился пассажирский поезд. При этом на покрашенные в цвета национального сербского флага вагоны на 21 языке, включая албанский, были нанесены явно провокационные в глазах албанцев надписи «Косово — это Сербия».

Фото: EPA/UPG Поезд с надписью *Косово - это Сербия* был остановлен на станции Рашка

В ответ власти Приштины, получив информацию об отправке поезда, отдали правоохранительным органам приказ – любыми средствами вплоть до применения оружия воспрепятствовать его продвижению на свою территорию. На границу выдвинулись спецподразделения полиции, усиленные бронетехникой, а президент Сербии Томислав Николич, в свою очередь, не исключил участия армии в защите находящихся в поезде сербов. Силовую развязку конфликта предотвратило только решение премьер-министра Сербии Александра Вучича, который распорядился остановить поезд на пограничной станции Рашка.

При этом сам Вучич допускал крайне резкие высказывания. К примеру, он заявил, что выносит албанцам последнее предупреждение. Вслед за ним Томислав Николич пообещал, что если предметом диалога в Брюсселе теперь не станет свобода передвижения по Европе как таковая, он не считает, что обязан вести переговоры с временным институтами Приштины и даже с Евросоюзом.

Сербский военный эксперт Мирослав Лазански, в прошлом году ставший членом правящей партии в Сербии, пошел еще дальше. И раньше отличавшийся пророссийской позицией, он в одном из своих интервью заявил на днях, что русские занимаются размещением ядерного оружия на расстоянии примерно 150 километров от Белграда. Никто из официальных лиц Сербии никак не прокомментировал его заявление.

Фото: politika.rs Мирослав Лазански

При этом, по словам сербского политолога Венцислава Буйича, пророссийские радикалы заметно активизировались в последнее время и внутри самой Сербии, демонстрируя несвойственную ранее уверенность в собственной победе.

«Лидеры прокремлевской организации «Заветники» почувствовали себя настолько уверенно, что угрожали мне и моим единомышленникам карательной психиатрией. Точнее, они заявляли о своей неизбежной победе, и обещали нам, сторонникам европейского пути развития Сербии, «гуманную» расправу в виде помещения в психбольницу. Однако Сербия не знает традиций использования психиатрии в карательных целях. Такую мысль им могли подсказать только в Москве», – выражает обеспокоенность Буйич.

По словам сербского аналитика, разыскиваемый Интерполом предполагаемый участник неудавшегося переворота в Черногории Неманя Ристич, известный своими связями с российскими дипломатами, напрямую сообщил о том, что сербские «русофилы» получили из Москвы указание «бей врага», под которым можно понимать и албанцев, и НАТО, и Евросоюз. При этом радикалы абсолютно уверены в своей безнаказанности, и прямо заявляют, что Россия «договорится с Трампом», и новая администрация США ни при каких условиях не будет чинить им препятствий.

При этом аналитики уже отмечают, что противостояние сербов и албанцев будет особенно выгодно Москве, поскольку создаст иллюзию христианско-мусульманского конфликта, где воюющие против сербов албанцы могут быть мгновенно объявлены «террористами-ИГИЛовцами». Такой пропагандистский продукт очевидно вызовет у российского населения больше сочувствия, чем война в Украине или даже в Сирии.

К слову, российские СМИ уже активно занимаются информационной подготовкой этой легенды, сообщая о радикальных исламистах с опытом боевых действий в Ираке и Сирии, наводняющих Боснию и Герцеговину. Отдельные статьи в российских СМИ прямо предсказывают грядущую войну на Балканах, заранее обвиняя в ней исламских террористов (среди которых, по мнению отдельных экспертов, у России находится немало своих людей). Кремлевские телеканалы также анонсируют теракты на Балканах.

Российские СМИ начали информподготовку войны на Балканах

Напомним, что аналогичную информационную кампанию российская пропаганда проводила в 2013 году в отношении Украины, а именно, путем создания мнимой угрозы в Крыму в преддверии Вильнюсского саммита. «На самых ранних стадиях российская пресса второго эшелона начала формировать «мнимую угрозу», исходящую от крымских татар, которые вот-вот вместе с джихадистами из Сирии начнут террористические нападения на русское население Крыма и военные объекты черноморского флота в отместку за поддержку Россией Башара Асада. Главной идеей было то, что украинские власти уже не могут обеспечивать безопасность русских людей в Крыму, и поэтому Крым следует взять России под непосредственную опеку. Но это был запасной план Кремля в случае подписания в ноябре 2013 года Украиной ассоциации с ЕС», – напоминают украинские СМИ.

Не стоит забывать и об еще одном балканском государстве, также представляющим интерес для России – о Македонии.

По словам Венцислава Буйича, заместитель председателя правительства России Дмитрий Рогозин прямым текстом заявил на встрече с лидером сербской Радикальной партии Воиславом Шешелем в начале 2016 года, что самые главные приоритеты для Кремля сейчас – это Черногория и Македония. Помимо этого Рогозин подарил Шешелю несколько шкатулок с изображениями аннексированного РФ Крыма, выразив пожелание получить в скором времени в подарок от лидера сербских радикалов какой-нибудь предмет, который символизировал бы возвращение Косова в состав Сербии.

При этом, судя по общественным настроениям в Черногории, Македонии и Косово, все эти регионы совсем не стремятся стать частью «Великой Сербии», и настроены весьма проевропейски. А значит, планы Москвы невозможно будет реализовать без долгой и кровопролитной войны на всей территории Западных Балкан.