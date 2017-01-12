Американская нефтяная компания подала иск к "дочке" "Роснефти" "Дочку" российской компании обвиняют в незаконном выводе активов из США,

"Роснефть" Фото: EPA/UPG

Дочерние структуры американской нефтяной компании ConocoPhillips подали иск против дочерней компании "Роснефти" Rosneft Trading и венесуэльской государственной компании Petroleos de Venezuela S.A. (PDVSA).

Об этом сообщает Latin America Herald Tribun.

ConocoPhillips утверждает, что PDVSA обманным путем передала 49,9% акций компании Citgo Holding Inc. в качестве залога для получения кредита от российской компании. По мнению истца, они таким образом незаконно вывели активы из США, поэтому американская компания просит суд аннулировать сделку.

Citgo Petroleum управляет тремя нефтеперерабатывающими заводами в США, а также нефтяными терминалами и нефтепроводами по всей стране. Все 100% ее акций принадлежат PDVH, делавэрской структуре PDVSA.

Ранее структуры ConocoPhillips подали три иска к Венесуэле и ее госкомпаниям, чтобы получить компенсацию за национализированные в 2008 году активы. Один из них был удовлетворен Международным центром по урегулированию инвестиционных споров, но сумма компенсации еще определяется.

Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев сказал РБК, что этот иск не отличается от предыдущего, поданного в январе канадской золотодобывающей компаний Crystallex. Комментируя иск Crystallex, "Роснефть" заявила, что все сделки "с иностранными партнерами осуществляются в соответствии с международным правом и теми правовыми режимами, в рамках которых эти сделки осуществляются".

Как сообщалось в конце декабря, АМКУ разрешил швейцарцам купить Лисичанский НПЗ и АЗС "Роснефти" в Украине.