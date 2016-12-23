Молдова: пророссийский разворот откладывается на неопределенное время 23 декабря в Молдове состоится инаугурация президента Игоря Додона. Праздник ему омрачает тот факт, что в должность избранный еще 13 ноября Додон вступает с еще более обрезанными полномочиями.- политические оппоненты использовали время между выборами и инаугурацией, чтобы уменьшить и так скромные возможности президента. Что очень на руку Украине, так как снижает угрозу безопасности у ее границ. Игорь Соловей , Руководитель отдела "МИР", LB.ua

Фото: EPA/UPG

Сразу после победы на президентских выборах в Молдове пророссийского кандидата Игоря Додона некоторые эксперты рекомендовали не делать трагедии из его победы — особенности политической системы в стране дают президенту минимальные полномочия.

Так, по данным молдавского ресурса Newsmaker.md, президент Молдовы «представляет страну на международной арене, является гарантом суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности страны, Главнокомандующим вооруженными силами». При этом армия в мирное время подчиняется министру обороны, который является и командующим армии, и руководит ею с помощью Генштаба. Президент может объявлять частичную или всеобщую мобилизацию, но только с согласия парламента. Командование же всеми вооруженными силами президент принимает только в случае военной агрессии.

Еще президент может отправить любой закон на доработку в парламент, отказавшись его промульгировать. Но если за документ повторно проголосуют в парламенте и вновь направят главе государства, президент должен будет его подписать, даже если в документе не изменилась ни одна запятая. Все международные договоры, которые заключает президент, должен ратифицировать парламент.

В остальном же в парламентской республике все ключевые решения принимают парламент и правительство. Большинство полномочий президент осуществляет, так или иначе согласовывая свою деятельность с другими ветвями власти. Главу Нацбанка, Счетной палаты, нацкомиссии по финансовому рынку (НКФР) назначает парламент по представлению спикера. ЦИК состоит из 9 членов, 8 из которых назначает парламент, а одного президент. Председателя ЦИК избирают большинством голосов членов ЦИК. Аккредитовывает и назначает послов президент по предложению правительства.

В общем, самостоятельных полномочий у главы государства не слишком много. Например, он может самостоятельно присвоить гражданство или лишить его, наградить (в том числе и почетным званием), присвоить дипломатический ранг.

Мало того, пока еще действующие власти Молдовы использовали паузу между выборами и инаугурацией в 41 день для того, чтобы ограничить еще больше и так скромные полномочия будущего президента.

Например, за этот период Додон оказался без своего Генпрокурора. 8 декабря действующий на то время президент Николай Тимофти подписал указ о назначении генеральным прокурором Эдуарда Харунжена — на 7 лет. Додон сразу же заявил, что не признает законность назначения нового генерального прокурора президентом, а его сторонники обратились в Конституционный суд с требованием проверить законность президентского указа о данном кадровом назначении. Но суд решил, что президентское назначение состоялось законно.

Фото: presedinte.md Николай Тимофти (на заднем плане справа) назначил Эдуарда Харунжена (в центре) генеральным прокурором Молдовы

Кроме того, Додон потерял возможность контроля и влияния за главной спецслужбой страны, - Служба информации и безопасности (СИБ) перешла из-под президентского контроля под парламентский. Соответствующим законопроектом от 9 декабря директора СИБ будет назначать парламент сроком на пять лет.

Правда, Додон воспользуется, скорее всего, своим правом объявлять общенациональный референдум (а он обещал российской и пророссийской аудитории спросить о будущем курсе Молдовы — «чтобы люди сами приняли решение, куда нам идти: на Запад, на Восток или дружить и с Западом, и с Востоком» . Только референдум этот является консультативным, парламент (где у Додона нет большинства) результаты может и проигнорировать.

В этой ситуации «король оказывается абсолютно голым». Единственная надежда Додона для реализации предвыборных обещаний, особенно внешнеполитических — сформировать парламент "под себя". Для этого Додон, скорее всего, попробует организовать парламентский кризис, чтобы получить основания для роспуска парламента и организации досрочных парламентских выборов.

Кроме того, Додон может надеяться и на возможности местного олигарха Владимира Плахотнюка, который давно и серьезно влияет на все сферы жизни Молдовы. И тут уже личные геополитические предпочтения бизнесмена будут играть не последнюю роль.

Украинский интерес

Фото: EPA/UPG

Наблюдая за ситуацией в Молдове, Киев больше всего беспокоит будущая внешняя политика и политика безопасности страны-соседа. В этом контексте потеря Додоном контроля над СИБ является хорошим знаком — так как минимизирует угрозу территориальной целостности Украины на юге.

Дело в том, что Киев и Кишинев с отрудничают (и довольно успешно) в поимке боевиков-граждан Молдовы (включая непризнанное Приднестровье), которые ехали воевать на Донбасс или возвращались оттуда. Правоохранители двух стран регулярно обменивались информацией по потенциальным боевикам, а также организаторам сепаратизма в Украине с территории Молдовы. К слову, напомню, что сторонники Додона еще 6 апреля 2015 года принимали участие в так называемом «съезде Бессарабии» в Одессе, где они зачитали приветственное слово от своего лидера. А сам Додон, как стало известно LB.ua, до сих пор числится в списке невъездных в Украину.

Читайте: Пророссийский реванш в Молдове. Украине и ЕС приготовиться

Также именно СИБ фактически обескровил российский военный контингент в непризнанном «ПМР»: прибывающих из России в аэропорт Кишинева российских офицеров из контингента в Приднестровье возвращали обратно, а уже там находящимся военным позволяли только выезжать. Таким образом в российском военном контингенте в Приднестровье сейчас осталось всего несколько старших офицеров, которые к тому же еще и страшно пьянствуют. Что существенно снижает опасность для удара Украины «в спину» со стороны непризнанного, милитаризованного и уже давно подконтрольного России Приднестровья.

Очевидно, в случае сохранения контроля Додона над СИБ, он первым своим указом поставил бы на пост главы спецслужбы своего ставленника. И сотрудничество с Украиной по вопросам безопасности в регионе начало бы постепенно сворачиваться, р оссийские военные потянулись бы обратно в Приднестровье.

Кроме того, кремлевская пропаганда, и так свободно себя чувствующая в Молдове, при отсутствии противодействия молдавских правоохранителей могла развернуться в регионе с удвоенной силой. И уже работала бы не только на внутреннюю, молдавскую, но и на внешнюю аудиторию — Молдова могла стать плацдармом для дестабилизации украинской части Бессарабии, а именно Одесской области.

Собеседники LB.ua на министерском уровне говорят о существовании принятого в России стратегического решения о недопустимости существования Украины в нынешних границах и принятом курсе на ее дальнейший развал, — путем навязывания Киеву федеративного-конфедеративного устройства (последние заявления в Москве и последующие события в Украине только подтверждают это).

Читайте: Как видят будущее Украины "политические эмигранты" в России

Фото: EPA/UPG Избирательный плакат Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) : Путин и лидер партии Додон (справа), Кишинев, 2014 года.

Данная стратегия продолжит реализовываться несмотря на убаюкивающие заявление нынешнего президента России Путина или даже его возможную замену (досрочные выборы, смена статуса, болезнь, смерть и т.п.) - ибо в окружении нынешнего президента России есть радикалы и похлеще его самого.

В этом контексте Молдове отводится своя роль: вернуть Кишинев полностью в орбиту влияния Кремля, чтобы через пару лет зажать Одесскую область между Молдовой (с «ручной» властью, президент которой обещал превратить свою страну в федерацию - из абсолютно пророссийских Приднестровья и Гагаузии, а также собственно самой «полуватной» Молдовы), и Крымом, оккупированным Россией и накачанным оружием (и где, к слову, российские войска отрабатывают десантирование и высадку десанта на сушу с моря).

Таким образом, по стратегическому замыслу Кремля, именно Одесская область должна стать связующим звеном для установления сухопутного коридора из Крыма до Молдовы с Приднестровьем.