​Германия экстрадировала в Украину сына мэра Лисичанска Шилина Сергей Шилин - младший подозревается в хулиганстве и похищении человека.

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Германия экстрадировала в Украину сына мэра Лисичанска Луганской области Сергея Шилина, подозреваемого в похищении человека и хулиганстве.

Об этом сообщила пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Луганской области Татьяна Погукай.

"Он уже в Украине, его везут в суд для избрания меры пресечения", - сказала она.

В августе 2016 года в Лисичанске около местного кафе-бара два пьяных гражданина, одним из которых был Сергей Шилин - младший, избили 33-летнего мужчину, поместили его в багажник автомобиля Mercedes-Benz S350 TDI и уехали с места происшествия.

Автомобиль задержали патрульные полицейские на дороге в направлении Северодонецка. Лисичанским отделом полиции были открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы), ч. 2 ст. 296 (хулиганство).

Сергей Шилин - младший уклонялся от органов прокуратуры, в связи с чем был объявлен в розыск, к которому было привлечено подразделение Украинского бюро Интерпола.

Сотрудники Интерпола обнаружили Шилина в Германии и применили в отношении него экстрадиционный арест. Украине он был передан 18 января.

Старший сын Шилина Андрей объявлен в розыск по подозрению в наркоторговле.

Напомним, в ноябре 2015 года Сергей Шилин выиграл выборы на должность председателя горсовета Лисичанска Луганской области.