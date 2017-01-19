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Луценко уволил районного зампрокурора из-за перестрелки в Олевске

Создана межведомственная рабочая группа для расследования инцидента.

Луценко уволил районного зампрокурора из-за перестрелки в Олевске
Фото: Facebook/Саша Ніколайчук

Генпрокурор Юрий Луценко уволил заместителя руководителя Коростенской местной прокуратуры в связи со стрельбой в Олевске, в ходе которой погиб человек.

Об этом написала пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган в фейсбуке.

"По результатам доклада руководителя Житомирской областной прокуратуры об инциденте, который произошел в городе Олевске Коростенского района в воскресенье, 16 января 2017 года, и привел к гибели человека, Генеральным прокурором Юрием Луценко была признана неудовлетворительной работа местного прокурора и подписан приказ об увольнении последнего с должности заместителя руководителя Коростенской местной прокуратуры", - отметила она.

Создана межведомственная рабочая группа Генпрокуратуры и Национальной полиции для расследования соотвествующего уголовного производства.

Напомним, в ночь на понедельник 16 января в центре Олевск Житомирской области в перестрелке между местными и приезжими погиб человек, шестеро получили ранения.

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Тэги: прокуратура, стрельба, Юрий Луценко, Житомирская область

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