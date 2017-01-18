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В Одессе поймали сбежавшего из зала суда в Киеве преступника

Оперативникам пришлось применить табельное оружие.

В Одессе поймали сбежавшего из зала суда в Киеве преступника
Фото: od.npu.gov.ua

Утром 17 января полицейские задержали в Одессе подозреваемого в краже и умышленном убийстве, который 12 декабря совершил побег из зала суда в Киеве.

Об этом сообщается на сайте областной полиции.

Задержание прошло в 8.30 в на ул. Проценко в Суворовском районе Одессы. Оперативникам Управления уголовного розыска области пришлось применить табельное оружие.

Во время задержания преступник пытался скрыться на автомобиле, но в результате слаженных действий правоохранителей автомобиль был заблокирован в районе ул. Грушевского, а злоумышленник - задержан и доставлен в отдел полиции.

Задержанный дает показания и будет передан киевским правоохранителям.

Напомним, 12 декабря гражданин Молдовы Василий Стрижка сбежал из Киево-Святошинского суда столицы.

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Тэги: Киев, Одесса, побег

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