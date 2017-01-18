Половина пациентов поступает в Институт сердца в поздние для стентирования сроки Об этом свидетельствуют результаты проверки Минздрава.

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Комиссия Минздрава провела проверку статистических данных медицинской деятельности Института сердца Министерства здравоохранения Украины и установила нарушения действующих протоколов лечения острого коронарного синдрома и инфаркта миокарда.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский в комментарии LB.ua. Проверка проводилась в мае 2016 года.

"В ходе проверки были проанализированы 100 последовательных историй болезни пациентов, госпитализированных с острым коронарным синдромом или острым инфарктом миокарда с устойчивой элевацией сегмента ST. Комиссия обнаружила, что лишь 58% пациентов госпитализируется в клинику для реперфузионной терапии [коронарного стентирования, - медицинского оперативного вмешательства, проводимого с целью установки стента - специального каркаса, который помещается в просвет коронарных сосудов сердца и обеспечивает расширение участка, суженного патологическим процессом] в оптимальный период. В 2015 году 90% таких пациентов стентировались в рабочее время: с 9:00 до 18:00. В то время как не менее 30% должны поступать в ночные часы. Именно этим объясняется тот факт, что почти половина пациентов поступает в Институт сердца в поздние для реперфузионной терапии сроки", - сообщил Линчевский.

Согласно унифицированному клиническому протоколу лечения острого коронарного синдрома с устойчивой элевацией сегмента ST, утвержденному Минздравом в 2014 году, первичное ПКВ [перкутанное коронарное вмешательство или коронарное стентирование] должно проводиться как можно раньше, а время от первого контакта с медперсоналом до начала первичного ПКВ не должно превышать 90-120 мин. В случаях высокого риска с большим передним инфарктом у пациентов, обратившихся за помощью в течение 2-х часов после появления симптомов, такая задержка должна быть ≤ 60 мин.

По словам Александра Линчевского существующий протокол лечения не выполняется: "Количество пациентов, которым была оказана помощь в первые два часа после проявления симптомов болезни, не превышает 2%. Средний показатель по кардиологическим клиникам Украины составляет 18%", - прокомментировал замминистра.

Напомним, в 2016 году Институт сердца получил 1363 стента, которые должны были установить бесплатно.

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