В Херсонской области после рейдов полиции перестали продавать "Боярышник" Теперь купить его в магазинах и аптеках нельзя. Олександр Рудоманов , Журналист

Фото: tvk6.ru

В Херсонской области после рейдов полиции перестали продавать российский "Боярышник".

Об этом LB.ua рассказали местные жители и источники в МВД.

После того, как 13 января появились публикации о наличии российского "Боярышника" в магазинах региона, местная полиция провела оперативные мероприятия по выявлению мест его продажи.

Уже с понедельника купить этот спиртовой лосьон в открытом доступе невозможно. На просьбы покупателей продать "Боярышнык" продавцы сообщают, что больше им не торгуют.

Напомним, в декабре 2016 года в российском городе Иркутск от отравления спиртосодержащей жидкостью "Боярышник" погибли почти 80 человек, еще 120 человек пострадали. В состав этого лосьона входит этиловый спирт, но в Иркутск попала партия, где в продукте был использован метиловый, смертельный для человека спирт.

В начале января 2017 года выяснилось, что российский "Боярнышник" продают и в Украине.