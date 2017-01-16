В Киеве упавшая с крыши глыба льда разбила два автомобиля Мэрия напомнила о штрафах за неубранный снег и сосульки.

В Киеве на улице Гончара с крыши упала глыба льда и серьезно повредила два припаркованных автомобиля.

Об этом пишет "Сегодня".

К счастью, обошлось без пострадавших. Движение на этом участке дороги было перекрыто.

Фото: kiev.segodnya.ua

Фото: kiev.segodnya.ua

В мэрии Киева заявили, что организации, отвечающие за уборку снега и сосулек, будут оштрафованы в случае ее отсутствия, сообщается на сайте КГГА.

Максимальный размер штрафа - 100 необлагаемых минимумов доходов граждан.

"В течение первой половины января инспекторы благоустройства, в том числе и районного уровня, вынесли 4,5 тыс. предписаний на устранение нарушений, то есть с требованиями расчистить ключевые подходы к объектам социальной сферы", - рассказал директор департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА Андрей Фищук.

По его словам, было составлено 478 админпротоколов относительно крупнейших нарушителей.

"В случае если все эти протоколы будут удовлетворены, городской бюджет пополнится на 400 тыс. гривен", - отметил он.

Напомним, в Днепре неизвестные напали на комиссию, проверяющую уборку снега.