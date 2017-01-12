В Киеве разослали ошибочные квитанции на оплату коммунальных услуг Квитанции, где на едином листе будут указаны все поставщики услуг, введут позже.

Фото: kvitanciii.ru

С 10 января киевляне получили единые платежки с реквизитами на оплату всех коммунальных услуг. Однако оказалось, что уплатить по ним за свет пока нельзя.

Как сообщил на брифинге замглавы КГГА Петр Пантелеев, столичные власти действительно собираются ввести единую квитанцию на оплату коммунальных услуг, но позже.

В связи с фактом преждевременного распространения модели платежки будет проведено служебное расследование.

Напомним, компания "Укрпочта" отказалась принимать коммунальные платежи на счета киевского коммунального предприятия "Главный информационно-вычислительный центр" из-за убыточности этой услуги.