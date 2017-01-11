В 2016 году Институт сердца получил 1363 стента, которые должны были установить бесплатно, - Минздрав Для всех областей было закуплено 7179 стентов

Фото: facebook/moz.ukr

Всего за деньги государственного бюджета 2015 года для всех областей Украины было закуплено 7179 стентов (специальных конструкций, которые помещаются в просвет полых органов человека и обеспечивают расширение участка, суженного патологическим процессом, - LB.ua). Об этом сообщает Минздрав на своем официальном сайте.

"В связи с торможением процесса закупок в 2015-м, доставку препаратов и медицинских средств, закупленных за средства бюджета 2015 года, совершили в течение 2016 года. В 2016-м Институт сердца получил 950 стентов, что составляет 100% от квоты для Института, а также дополнительно еще 413 стентов по перераспределениям. Всего в течение 2016 Институт сердца получил 1363 стента. Еще раз подчеркиваем, что эти 1363 стента, которые закупили за счет государственного бюджета, должны были устанавливать бесплатно", - сказано в сообщении.

Фото: Facebook/Міністерство охорони здоров'я України Фото: Facebook/Міністерство охорони здоров'я України Фото: Facebook/Міністерство охорони здоров'я України

Минздрав также предоставил данные по поводу операций по коронаграфии и стентированию в Северодонецке: "Оплата за эти услуги перечислялась из местных бюджетов на счета в ООО "Альфа-медика" в размере более 49 тыс. гривен за одну процедуру. В то же время реальная стоимость данной услуги за "Формулой расчета затрат для обеспечения лечения 1-го больного" при закупках 2015 года составляла от 10 до 17 000 гривен в зависимости от типа стента. Частная клиника "Альфа медика" зарегистрирована по адресу Киев, ул. Братиславская 5-А. По этому же адресу находится ГУ "Институт сердца Минздрава Украины". Вышеуказанная информация будет передана в соответствующие правоохранительные органы для проведения проверки", - сказано в ответе Минздрава.

Напомним, закупки за государственные средства 2016 по направлению "сердечно-сосудистые заболевания" впервые будут осуществляться через международную организацию, а не министерство.