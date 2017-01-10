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Свидетель по делу об убийстве адвоката Грабовского найден мертвым

Труп Сергея Федосенко нашли в Одессе.

Свидетель по делу об убийстве адвоката Грабовского найден мертвым
Фото: facebook.com/fedosenko.sp

Свидетель по делу об убийстве адвоката Юрия Грабовского Сергей Федосенко найден мертвым, заявила адвокат Оксана Соколовская. Федосенко был ее помощником, он последний, кто видел Грабовского  в его офисе в Киеве.

"05 января 2017 года получила звонок со службы Розыска людей (Владимирская, 15), пригласили на опознания трупа, схожего на Сергея Федосенко. Вынуждена была отложить все семейные планы и выехать в нацполицию. Найденный труп в Одессе по базе проходит как неопознанный, мать Федосенко отказалась ехать на опознание по непонятным для меня и следствия причинам. Труп имеет большое сходство (процентов 90) с моим помощником, свидетелем по делу убийства Грабовского Юры", - написала Соколовская в фейсбуке.

Напомним, 31 октября 2016 года Соколовская заявила, что Федосенко исчез.

Юрий Грабовский исчез в начале марта 2016. На второй день после исчезновения Юрий Грабовский в сопровождении неизвестных мужчин приехал в свой офис, где как раз и находился помощник Соколовской Сергей Федосенко. Позже Грабовский был убит. К концу марта были задержаны двое подозреваемых в его убийстве. Дело об убийстве Грабовского сейчас в закрытом режиме слушается в Шевченковском суде Киева.

Грабовский защищал в суде одного из двух попавших в плен российских ГРУшников  - Александра Александрова.

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Тэги: Юрий Грабовский
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