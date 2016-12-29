“Де моє право на якісну освіту”?
“Де моє право на якісну освіту”?
Информационный терроризм. Украинское измерение
Информационный терроризм. Украинское измерение
Алеппо как еще одна ловушка для Путина
Алеппо как еще одна ловушка для Путина
"Быстрый разбор": Интерсити Киев - Перемышль
"Быстрый разбор": Интерсити Киев - Перемышль
Cовет НБУ: "Мы не ожидали, насколько все плохо"
Cовет НБУ: "Мы не ожидали, насколько все плохо"
Молдова: пророссийский разворот откладывается
Молдова: пророссийский разворот откладывается
Резолюция Совбеза по Израилю: точка сидения определяет точку зрения
Резолюция Совбеза по Израилю: точка сидения определяет точку зрения
Work-in-process: рік без спецвідзнак у галузі літератури
Work-in-process: рік без спецвідзнак у галузі літератури
Государство боли
Государство боли
ГлавнаяПолитика

Чиновник из зоны АТО выиграл конкурс на должность госсекретаря Минспорта

Олег Немчинов является председателем ВГА сел Коминтерново, Водяное и Заиченко в Донецкой области.

Чиновник из зоны АТО выиграл конкурс на должность госсекретаря Минспорта
Фото: XSPORT.ua

Конкурсная комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы избрала Олега Немчинова государственным секретарем Министерства молодежи и спорта.

На данный момент Немчинов является председателем военно-гражданской администрации сел Коминтерново, Водяное и Заиченко Волновахского района Донецкой области.

Также конкурсная комиссия избрала резервным кандидатом Николай Даневича, который на протяжении года имеет право быть назначенным госсекретарем, если Немчинов откажется от должности либо произойдет форс-мажор.

Даневич является заместителем министра - руководителей аппарата Минспорта.

Напомним, данный конкурс был проведен повторно из-за того, что кандидаты не набрали необходимого количества балов. В частности, по результатам первых двух этапов конкурса в финал не вышел ни один кандидат из пяти, которые были допущены к участию. В связи с этим комиссия приняла решение не допускать кандидатов к ретьему этапу (собеседование) и завершить конкурс без избрания госсекретаря.На данный момент избраны госсекретари во всех министерствах.

Новости по теме:

Источник: "Украинские новости"
Тэги: Министерство спорта, госсекретари (Украина)
Реклама

Читайте в разделе