Чиновник из зоны АТО выиграл конкурс на должность госсекретаря Минспорта Олег Немчинов является председателем ВГА сел Коминтерново, Водяное и Заиченко в Донецкой области.

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Конкурсная комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы избрала Олега Немчинова государственным секретарем Министерства молодежи и спорта.

На данный момент Немчинов является председателем военно-гражданской администрации сел Коминтерново, Водяное и Заиченко Волновахского района Донецкой области.

Также конкурсная комиссия избрала резервным кандидатом Николай Даневича, который на протяжении года имеет право быть назначенным госсекретарем, если Немчинов откажется от должности либо произойдет форс-мажор.

Даневич является заместителем министра - руководителей аппарата Минспорта.

Напомним, данный конкурс был проведен повторно из-за того, что кандидаты не набрали необходимого количества балов. В частности, по результатам первых двух этапов конкурса в финал не вышел ни один кандидат из пяти, которые были допущены к участию. В связи с этим комиссия приняла решение не допускать кандидатов к ретьему этапу (собеседование) и завершить конкурс без избрания госсекретаря.На данный момент избраны госсекретари во всех министерствах.