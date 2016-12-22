Киевсовет отказался переименовать проспект Ватутина в честь Шухевича
Выступление сына главнокомандующего УПА не убедило депутатов.
Киевский городской совет отказался переименовать проспект генерала Ватутина в проспект Романа Шухевича.
За принятие соответствующего проекта решения проголосовал 41 депутат при минимально необходимом 61.
В начале заседания горсовета перед депутатами выступил депутат Верховной Рады от фракции Радикальной партии Юрий-Богдан Шухевич с просьбой поддержать переименование.
Проект решения единогласно поддержали фракции "Свобода" и "Самопомощь".
Проект решения о переименовании проспекта Ватутина в проспект Шухевича с 28 марта по 28 мая был выставлен на общественное обсуждение на сайте КГГА. "За" проголосовали 3165 человек, "против" - 2627.
В июне комиссия по вопросам наименований КГГА рекомендовала Киевсовету переименовать проспект Ватутина в честь Шухевича.
Роман Шухевич - руководитель Организации украинских националистов с 1943 года и главнокомандующий Украинской повстанческой армией с января 1944 года до своей гибели в 1950 году.
Николай Ватутин - советский военачальник, убит в 1944 году, по одной из версий, боевым подразделением УПА.
Летом Киевсовет переименовал Московский проспект в проспект Степана Бандеры.