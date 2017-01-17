​British American Tobacco покупает Reynolds American за $49,4 млрд Объединенная компания станет крупнейшим производителем сигарет в мире.

Фото: youtube.com

Британская табачная компания British American Tobacco покупает своего американского конкурента Reynolds American Inc за 49,4 млрд долларов США.

Объединенная компания станет крупнейшим производителем сигарет в мире, отмечает Reuters.

BAT уже принадлежит 42 процента Reynolds. Остальные акции будут выкуплены по $29,44 денежными средствами, и кроме того, акционеры получат сверх этого по 0,526 обыкновенной акции BAT.

Публичные переговоры о поглощении Reynolds британскими табачниками велись с октября 2016 года. Тогда предложение BAT составляло 47 млрд долларов США, но акционеры Reynolds отклонили его.

British American Tobacco производит сигареты Dunhill, Lucky Strike, Kent, Pall Mall. На Прилуцкой табачной фабрике в Украине компания производит также национальные марки "Прилуки", "Прилуки особенные" и "Козак". Самая известная марки Reynolds American - Camel и Newport.