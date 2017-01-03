Госбюджет на 2016 год недовыполнен по доходам на 1,7% Поступления составили 616,2 млрд гривен при плане 627,2 млрд.

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Доходы государственного бюджета Украины в январе-декабре 2016 года составили 616,219 млрд грн, что на 15,2% больше, чем в 2015 году, но на 1,7% меньше, чем планировалось.

Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы.

Общий фонд госбюджета в 2016 году по доходам недовыполнен на 0,2% (поступления составили 574,659 млрд грн, что на 14,1% превышает показатель 2015 года), тогда как специальный - почти на 20% (41,56 млрд гривен при плане в 51,54 млрд, рост по сравнению с 2015 годом - 34,3%).

Напомним, что в госбюджете были заложены 17 млрд гривен от приватизации, получить которые не удалось в связи с провалом конкурсов по продаже Одесского припортового завода. Также в бюджет не попали деньги от спецконфискации имущества бывшего президента Виктора Януковича и его соратников.