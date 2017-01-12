Сенат США проголосовал за начало отмены Obamacare Трамп выступает за быструю отмену реформы здравоохранения.

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Сенат США одобрил начало процесса по отмене принятой при Бараке Обаме реформы здравоохранения Obamacare, в ближайшее время американские ведомства должны подготовить соответствующий законопроект, передает Reuters.

Против отмены реформы проголосовали 48 человек, за выступил 51 сенатор. Резолюция будет направлена в Палату представителей, которая должна принять решение по медицинской системе на этой неделе.

Во вторник, 10 января, избранный президент Дональд Трамп призвал республиканцев отменить Obamacare "на следующей неделе", а также сразу ввести ей замену. Будущий вице-президент США Майк Пенс заявлял, что ее заменят другой реформой здравоохранения, которая снизит стоимость медицинской страховки без роста объемов средств, выделяемых государством.

Закон Affordable Care Act (закон о доступном здравоохранении), получивший также название Obamacare, - это обязательное медицинское страхование граждан. В случае отказа от покупки полиса, американцы должны заплатить штраф в размере 2,5% своего дохода. Несмотря на агрессивные условия, Белый дом пошел навстречу незастрахованным беднякам, чей годовой доход на 4 членов семьи составляет не более $88 тыс. в год, гарантировав им почти 90-процентное покрытие стоимости страхового полиса.