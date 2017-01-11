Тиллерсон видит в России угрозу Потенциальный госсекретарь выступит с жестким заявлением.

Рекс Тиллерсон Фото: EPA/UPG

Кандидат на должность госсекретаря США Рекс Тиллерсон в среду заявит, что Россия представляет угрозу, но призовет при этом к "честному и открытому" диалогу с Москвой.

11 января в сенате состоятся слушания, на которых будет обсуждаться кандидатура Тиллерсона на пост главы Госдепа. Текст речи Тиллерсона, с которой он собирается выступить на слушаниях в сенате, распространила переходная команда избранного президента США.

"Россия сегодня представляет опасность, но она не является непредсказуемой при отстаивании собственных интересов. Она вторглась в Украину, включая присоединение Крым, и поддержала сирийские силы, которые жестоко нарушают законы войны. Наши союзники по НАТО правы, когда беспокоятся из-за возрождающейся России", - скажет он.

При этом потенциальный госсекретарь отметит, что усиление роли России на мировой арене произошло в связи с уменьшением влияния США.

"Мы открестились от обязательств, которые взяли перед союзниками. Мы посылали слабые или неоднозначные сигналы о "красных линиях”, которые превратились в зеленый свет. Мы не признавали, что Россия не думает, как мы... Но нам нужен честный и открытый диалог с Россией по поводу ее амбиций, чтобы мы знали, какой курс нам выбрать. Там, где сотрудничество с Россией на основе общих интересов возможно, например, относительно снижения глобальной угрозы терроризма, мы должны рассмотреть эти варианты. Там, где важные различия остаются, мы должны быть твердыми в отстаивании интересов Америки и ее союзников. Россия должна знать, что мы будем выполнять наши обязательства и обязательства наших союзников, и что Россия будет нести ответственность за свои действия", - заявит Тиллерсон.

Напомним, избранный президент США Дональд Трамп номинировал Рекса Тиллерсона на пост госсекретаря 13 января 2016 года. Будучи главой Exxon Mobil, Тиллерсон неоднократно бывал в России и поддерживал контакты с российским руководством.

Он несколько раз встречался с Владимиром Путиным. В прессе Тиллерсона часто называют "другом Путина". Он выступал против санкций, которые Запад ввел в отношении России после аннексии Крыма и начала вооруженного конфликта на востоке Украины.