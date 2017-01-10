Киев хочет, чтобы новый генсек ООН не ограничивался только выражением "беспокойства" в решении конфликтов
Региональные кризисы следует предупреждать.
Генсек ООН должен играть особую роль в предупреждении конфликтов.
Об этом заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица заявил во время открытых дебатов Совета Безопасности ООН по предупреждению конфликтов и устойчивого мира.
"Генеральный секретарь ООН должен играть особую роль в предупреждении конфликтов. Рассчитываем на его активные, беспристрастные и независимые действия, включающие безотлагательное информирование Совета Безопасности о ситуациях, вызывающих наибольшее беспокойство", - отметил замминистра.
Кислица также выразил надежду на активное использование новым главой ООН инструмента добрых услуг для мирного урегулирования конфликтов. Это, по его словам, является актуальным как для стран с нестабильной обстановкой, так и для стран, на территориях которых уже идет конфликт, в частности Украины.
В этом контексте украинский дипломат обратил внимание на то, что в кризисных ситуациях предыдущий Генеральный секретарь ООН в основном прибегал к выражению беспокойства, а не конкретных действий.
Во время дебатов Совбеза ООН новый Генсек ООН Антониу Гутерреш сообщил о намерениях уделить повышенное внимание для предупреждения конфликтов, а также усилить координацию с Советом Безопасности.
С.Кислиця в РБ ООН: Генсекретар ООН має відігравати особливу роль в попередженні конфліктів. Розраховуємо на його активні і неупереджені дії pic.twitter.com/YHC3vntdex— UKR Mission to UN (@UKRinUN) January 10, 2017