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Киев хочет, чтобы новый генсек ООН не ограничивался только выражением "беспокойства" в решении конфликтов

Региональные кризисы следует предупреждать.

Киев хочет, чтобы новый генсек ООН не ограничивался только выражением "беспокойства" в решении конфликтов
Сергей Кислица
Фото: UN Photo/Manuel Elias

Генсек ООН должен играть особую роль в предупреждении конфликтов. 

Об этом заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица заявил во время открытых дебатов Совета Безопасности ООН по предупреждению конфликтов и устойчивого мира. 

"Генеральный секретарь ООН должен играть особую роль в предупреждении конфликтов. Рассчитываем на его активные, беспристрастные и независимые действия, включающие безотлагательное информирование Совета Безопасности о ситуациях, вызывающих наибольшее беспокойство", - отметил замминистра.

Кислица также выразил надежду на активное использование новым главой ООН инструмента добрых услуг для мирного урегулирования конфликтов. Это, по его словам, является актуальным как для стран с нестабильной обстановкой, так и для стран, на территориях которых уже идет конфликт, в частности Украины.

В этом контексте украинский дипломат обратил внимание на то, что в кризисных ситуациях предыдущий Генеральный секретарь ООН в основном прибегал к выражению беспокойства, а не конкретных действий. 

Во время дебатов Совбеза ООН новый Генсек ООН Антониу Гутерреш сообщил о намерениях уделить повышенное внимание для предупреждения конфликтов, а также усилить координацию с Советом Безопасности.

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Тэги: Совбез ООН, Сергей Кислица, Антониу Гутерреш
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