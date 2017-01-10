Советник Ващиковского заявил о "руке Москвы" в вандализме во Львовской области Советник главы польского МИДа считает, что "продолжается интенсивная попытка поссорить народы нашего региона, которым угрожает Россия".

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Советник главы МИД Польши Витольда Ващиковского, профессор Пшемыслав Журавский вел Граевский считает, что за повреждением польского памятника в Гуте Пеняцкой во Львовской области стоит Москва.

Об этом он заявил в комментарии "Укринформу".

"Свой интерес (в совершении такого преступления - ред.) и проблемы с выполнением провокации однозначно указывают на то, что источником всего этого является Москва. Подтверждением этого является также факт, что первыми об этом событии сообщили российские СМИ", - заявил Журавский вел Граевский.

Эксперт обратил внимание, что видео, размещенное в YouТube, подписано на украинском языке с русизмами ("знищен польський пам'ятник" - ред.). Он напомнил, что в течение 2015-2016 годов при уничтожении украинских памятников в Польше вандалы также оставляли там польские надписи с ошибками. Это, по его мнению, свидетельствует о том, что в обоих случаях злоумышленники не знали или плохо знали, соответственно, польский и украинский языки.

Журавский вел Граевский не верит, что к уничтожению польского памятника причастны украинцы.

"Инцидент произошел 8 января - во второй день Рождества в Украине. Это еще больше подчеркивает нереальность того, что украинец, галичанин, в день великого праздника пойдет уничтожать памятник. В психологическом смысле это выглядит гротескно ", - подчеркнул советник главы польского МИДа.

По его словам, уничтожение памятника в Гуте Пеняцкой является свидетельством того, что "продолжается интенсивная попытка поссорить народы нашего региона, которым угрожает Россия".

"В этом нет ничего нового. Если Россия смогла взорвать жилые дома с собственными гражданами (в Москве и Буденновске в 1999 году. - ред.), Чтобы спровоцировать вторую Чеченскую войну, то почему она не смогла бы уничтожать памятники ", - подчеркнул эксперт.

Он добавил, что расследованием этого инцидента, а также всех тех, которые произошли ранее в Польше, надо заниматься очень серьезно, поскольку это "не вопрос каких-то "выкрутасов" отдельных лиц, а вопрос национальной безопасности обеих стран и международных отношений".

Журавский вел Граевский отметил, что на этот инцидент обе стороны должны отреагировать солидарно, подчеркивая, что поляки и украинцы не позволят себя поругать. "Это мы можем сделать вместе и вместе надо преследовать виновников преступления", - подчеркнул он.

По его убеждению, последним инцидентом русские "пересекли определенную черту".

"Здесь нужна будет не просто декларация (со стороны власти стран. - Ред.) Для успокоения собственной совести, а начало действий по эффективному воздействию как на польское, так и на украинское общественное мнение, объясняя гражданам обеих стран реальную ситуацию, ломая этим цели российских провокаций (поссорить народы - ред.) ", - подчеркнул он.

Напомним, в селе Гута Пеняцкая Бродовского района Львовской области неизвестные на рождественские праздники повредили памятник с фамилиями поляков, убитых гитлеровцами в 1944 году, обрисовав его сине-желтой и красно-черной краской.

Информацию о происшествии первым обнародовало российское информагентство Regnum, а также пророссийские издания в Украине. Видео с разрисованным националистической символикой монументом залито в новосозданный профиль на Youtube под названием "Свободная Украина" и символикой "Правого сектора" в оформлении. Это единственное видео, размещенное на указанном YouTube-канале.

Посольство Польши в Украине во вторник направило МИД Украины дипломатическую ноту в связи с уничтожением польского памятника.

Напомним, с 2014 года было не меньше 14 случаев вандализма в отношении украинских памятников и захоронений в Польше, ни один из не был раскрыт.