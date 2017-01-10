Советник Ващиковского заявил о "руке Москвы" в вандализме во Львовской области
Советник главы польского МИДа считает, что "продолжается интенсивная попытка поссорить народы нашего региона, которым угрожает Россия".
Советник главы МИД Польши Витольда Ващиковского, профессор Пшемыслав Журавский вел Граевский считает, что за повреждением польского памятника в Гуте Пеняцкой во Львовской области стоит Москва.
Об этом он заявил в комментарии "Укринформу".
"Свой интерес (в совершении такого преступления - ред.) и проблемы с выполнением провокации однозначно указывают на то, что источником всего этого является Москва. Подтверждением этого является также факт, что первыми об этом событии сообщили российские СМИ", - заявил Журавский вел Граевский.
Эксперт обратил внимание, что видео, размещенное в YouТube, подписано на украинском языке с русизмами ("знищен польський пам'ятник" - ред.). Он напомнил, что в течение 2015-2016 годов при уничтожении украинских памятников в Польше вандалы также оставляли там польские надписи с ошибками. Это, по его мнению, свидетельствует о том, что в обоих случаях злоумышленники не знали или плохо знали, соответственно, польский и украинский языки.
Журавский вел Граевский не верит, что к уничтожению польского памятника причастны украинцы.
"Инцидент произошел 8 января - во второй день Рождества в Украине. Это еще больше подчеркивает нереальность того, что украинец, галичанин, в день великого праздника пойдет уничтожать памятник. В психологическом смысле это выглядит гротескно ", - подчеркнул советник главы польского МИДа.
По его словам, уничтожение памятника в Гуте Пеняцкой является свидетельством того, что "продолжается интенсивная попытка поссорить народы нашего региона, которым угрожает Россия".
"В этом нет ничего нового. Если Россия смогла взорвать жилые дома с собственными гражданами (в Москве и Буденновске в 1999 году. - ред.), Чтобы спровоцировать вторую Чеченскую войну, то почему она не смогла бы уничтожать памятники ", - подчеркнул эксперт.
Он добавил, что расследованием этого инцидента, а также всех тех, которые произошли ранее в Польше, надо заниматься очень серьезно, поскольку это "не вопрос каких-то "выкрутасов" отдельных лиц, а вопрос национальной безопасности обеих стран и международных отношений".
Журавский вел Граевский отметил, что на этот инцидент обе стороны должны отреагировать солидарно, подчеркивая, что поляки и украинцы не позволят себя поругать. "Это мы можем сделать вместе и вместе надо преследовать виновников преступления", - подчеркнул он.
По его убеждению, последним инцидентом русские "пересекли определенную черту".
"Здесь нужна будет не просто декларация (со стороны власти стран. - Ред.) Для успокоения собственной совести, а начало действий по эффективному воздействию как на польское, так и на украинское общественное мнение, объясняя гражданам обеих стран реальную ситуацию, ломая этим цели российских провокаций (поссорить народы - ред.) ", - подчеркнул он.
Напомним, в селе Гута Пеняцкая Бродовского района Львовской области неизвестные на рождественские праздники повредили памятник с фамилиями поляков, убитых гитлеровцами в 1944 году, обрисовав его сине-желтой и красно-черной краской.
Информацию о происшествии первым обнародовало российское информагентство Regnum, а также пророссийские издания в Украине. Видео с разрисованным националистической символикой монументом залито в новосозданный профиль на Youtube под названием "Свободная Украина" и символикой "Правого сектора" в оформлении. Это единственное видео, размещенное на указанном YouTube-канале.
Посольство Польши в Украине во вторник направило МИД Украины дипломатическую ноту в связи с уничтожением польского памятника.
Напомним, с 2014 года было не меньше 14 случаев вандализма в отношении украинских памятников и захоронений в Польше, ни один из не был раскрыт.