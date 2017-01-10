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Великобритания рассматривает Будапештский меморандум как политический, юридически не обязывающий документ, - посол Украины

Посол во время контактов с британцами не скрывает, что "украинское общество разочаровано неоправданными политическими гарантиями".

Великобритания рассматривает Будапештский меморандум как политический, юридически не обязывающий документ, - посол Украины
Подписание Будапештского меморандума
Фото: europebetweeneastandwest.wordpress.com

В Лондоне рассматривают Будапештский меморандум как политический, юридически не обязывающий, документ.

Об этом в эксклюзивном интервью LB.ua сказала посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко.

«В Лондоне действительно рассматривают Будапештский меморандум как политический, юридически не обязывающий, документ», - сказала посол.

По ее словам, во время ее контактов с британскими партнерами она не скрывает, что «украинское общество разочаровано неоправданными политическими гарантиями, которые предоставил Будапештский меморандум. Так же как и тем, что лишена гарантий безопасности Украины фактически осталась один на один с агрессором».

Однако это не запрещает провести предусмотренные Меморандумом консультации с участием всех стран-подписантов. «Главной же преградой является то, что именно Россия игнорирует предложения. Как подписант этого документа, РФ его грубо нарушила и превратила в никчемный бумажку. Кстати, так же Россия поступила и в отношении всех базовых двусторонних соглашений с Украиной, в том числе Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве », - сказала Галибаренко.

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Тэги: Великобритания, "Брексит"
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