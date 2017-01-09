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FT: в ЕС обеспокоены возможностью РФ вмешаться в выборы в Германии и Франции

Комиссар по Союзу безопасности ЕС заявил, что характер киберугроз со стороны РФ для ЕС носит перманентный характер.

FT: в ЕС обеспокоены возможностью РФ вмешаться в выборы в Германии и Франции
Фото: ruskpp\Depositphotos

В Евросоюзе обеспокоены возможностью России вмешаться в выборы канцлера Германии и президента Франции в 2017 году.

Об этом сообщает The Financial Times со ссылкой на дипломатические источники.

По их словам, действующего канцлера ФРГ Ангелу Меркель беспокоят возможность кибератак и "российская кампания по дезинформации". Такие же опасения, по данным источников FT, есть и во Франции.

Собеседники издания также подчеркивают, что в вопросах кибербезопасности Россия - "главный источник беспокойства" для Евросоюза. Как сообщил FT Комиссар по Союзу безопасности ЕС Джулиан Кинг, характер киберугроз для Евросоюза носит перманентный характер, а они сами становятся "агрессивными и все более и более опасными и потенциально разрушительными".

В конце декабря власти США обвинили Россию во вмешательстве в президентские выборы. 20 декабря президент США Барак Обама подписал указ о расширении санкций в отношении России из-за кибератак на сервера Демократической партии США. Помимо этого, из страны были высланы 35 российских дипломатов вместе с семьями.

Как сообщалось в начале декабря, в Германии намерены ужесточить наказание за фейковые новости из-за угрозы их влияния на будущие выборы в Бундестаге.

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Тэги: Россия, выборы в Германии, хакеры, Евросоюз, выборы президента Франции (2017)
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