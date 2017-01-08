В Южной Корее создадут отряд для убийства Ким Чен Ына Приказ на ликвидацию отдадут в случае войны.

Ким Чен Ын Фото: EPA/UPG

В Южной Корее будет сформирована особая бригада по образцу спецподразделений США, которая должна будет устранить лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в случае войны, рассказали военные источники агентства Yonhap.

Бригада, численность которой от одной до двух тысяч человек, будет подчиняться командованию Южной Кореи, она должна быть сформирована в 2017 году, уточнил собеседник агентства. В создании подразделения будут участвовать американские военные.

В США существует несколько известных подразделений, занятых спецоперациями. Одно из них - "Морские котики" - тактическое подразделение сил специальных операций ВМС США, предназначенное для ведения разведки, проведения специальных и диверсионных мероприятий, поисково-спасательных операций и выполнения других задач.

Одной из самых известных операций этой команды стала проведенная в 2011 году совместно с ЦРУ операция под кодовым названием "Копье Нептуна". Тогда в результате нападения на дом в пригороде Абботтабада в Пакистане был убит лидер "Аль-Каиды" Усама бен Ладен. Операция была санкционирована лично президентом США Бараком Обамой.

Ким Чен Ын является третьим сыном предыдущего руководителя КНДР Ким Чен Ира, который скончался в декабре 2011 года от сердечного приступа. Его место занял Ким Чен Ын, который является сейчас высшим руководителем, лидером партии, армии и народа КНДР, председателем Трудовой партии Кореи, первым председателем Государственного комитета обороны КНДР, Верховным главнокомандующим Корейской народной армии, маршалом КНДР, депутатом Верховного народного собрания КНДР, председателем Государственного совета КНДР.