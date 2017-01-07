Израиль решил сократить финансирование ООН Вместо 40 млн долларов государство внесет 32 млн.

Израиль в 2017 году уменьшит свой ежегодный взнос в ООН на 6 млн долларов. Это решение принято в ответ на резолюцию Совета Безопасности ООН, которая осуждает строительство поселений на палестинских территориях.

"Государство Израиль приняло решение в 2017 году сократить наш ежегодный взнос на 6 млн долларов", - заявил в субботу, 7 января, представитель израильского МИДа, передает DW. Это примерно соответствует тем выплатам, которые ООН осуществляет в поддержку "антиизраильских организаций", подчеркнул он. Всего Израиль переводит на счета ООН около 40 млн долларов в год.

Напомним, резолюция Совбеза ООН была принята 23 декабря. США при голосовании воздержались, все остальные 14 членов Совбеза, в том числе Украина, высказались в поддержку документа.

Резолюция вызвала негативную реакцию у властей Израиля. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху назвал ее "пристрастной" и "позорной", а также еще в конце декабря дал поручение пересмотреть отношения с ООН.

Кроме того, Израиль принял ряд дипломатических мер в отношении стран, поддержавших резолюцию. Именно по этой причине был отменен визит в Израиль украинского премьера Владимира Гройсмана.