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Нападающий львовских "Карпат" Бланко-Лещук переходит в "Шахтер"

После трех лет выступлений в чемпионате Бразилии в команду возвращается Алан Патрик.

Нападающий львовских "Карпат" Бланко-Лещук переходит в "Шахтер"
Фото: shakhtar.com

Нападающий "Карпат" Густаво Бланко-Лещук переходит в донецкий "Шахтер".

Об этом сообщается на сайте львовского клуба.

В настоящее время аргентинец покинул Анталью, где проводят сборы игроки "Карпат" и отправится в Испанию для прохождения медосмотра и подписания контракта с "Шахтером". Информация о сумме трансфера пока не раскрывается.

Бланко-Лещук перешел в "Карпаты" в феврале 2016 года и сразу закрепился в команде на позиции центрального нападающего. Он сыграл за львовян 26 матчей, в которых забил девять голов.

Кроме того, как сообщается на сайте донецкого клуба, после более трех лет выступлений в чемпионате Бразилии, в команду возвращается Алан Патрик.

"Я очень счастлив вернуться и буду крайне мотивирован. Клуб верит в меня и ждет, что я покажу свой лучший футбол. Буду стараться сделать это. Моя цель - использовать по максимуму предоставленную возможность на первом этапе сборов. Так что возвращаюсь я очень мотивированным, буду счастлив, если закреплюсь в составе «Шахтера» и оставлю свой след в истории клуба", - рассказал он в интервью.

Напомним, 34-летний хорватский защитник Дарио Срна решил остаться в "Шахтере", хотя у него был вариант с переходом в "Барселону".

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Тэги: футболисты, ФК Шахтер

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