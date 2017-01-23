Видимые сосуды: как от них избавиться?

Сейчас многих мужчин и женщин мучает такое эстетическое несовершенство, как видимые сосуды.

Причин к появлению сосудов может быть множество: это и наследственная предрасположенность, и некачественное питание, и малоподвижный образ жизни, и плохая экология, и многое другое. Зачастую небольшие видимые капилляры и сосуды на теле не несут никакой опасности здоровью, а лишь доставляют человеку дискомфорт со стороны «не идеального» внешнего вида. Если вы твердо решили устранить эту проблему, то делать это лучше всего лазером.

Лазер против сосудов: эффективно, безопасно, быстро!

Конечно, главной функцией лазерных установок остается лазерная эпиляция, цена в Киеве на которую стала доступна и приятна. Но подобрав определенные параметры в настройках, врач сможет избавить вас от сосудов. Происходит это следующим образом: световая энергия неинвазивно проникает через ткани, преобразовывается в тепловую и поглощается исключительно гемоглобином. В результате происходит запечатывание стенок пораженного капилляра или сосуда, после чего он просто исчезает в толще кожи.

В отличие от радиочастотной коагуляции, лазерная не требует проколов кожи. Это главный ее плюс: ведь так вы избавляете себя от рисков получить заражение или осложнения, избавляете себя от потребности более длительной реабилитации. При этом во время процедуры вы не испытываете сильных болезненных ощущений. Возможно лишь легкое жжение или покалывание. При необходимости специалист наносит охлаждающий обезболивающий крем на зону воздействия.

4 преимущества лазерной коагуляции