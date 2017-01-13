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В Одессе преступники сбили бойца спецподразделения полиции

Полиция региона разыскивает злоумышленников.

В Одессе преступники сбили бойца спецподразделения полиции
Фото: nikvesti.com

В Одессе в пятницу, 13 января, злоумышленники сбили на автомобиле полицейского, находившегося при исполнении служебных обязанностей, и пять протащили его на капоте.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.

Согласно сообщению, работники батальона полиции особого назначения патрулировали Киевский район Одессы. Проезжая мимо одного из торговых центров на ул. Ак. Вильямса, правоохранители заметили несколько человек, которые были похожи на подозреваемых в кражах из припаркованных авто. Как только преступники увидели полицейских, они сели в машину и попытались сбежать. Машина полицейских бросилась в погоню, но оба авто попали в пробку.

"Когда один из правоохранителей попытался подойти к машине разыскиваемых, водитель совершил наезд на 32-летнего бойца спецподразделения полиции и протянул его 5 м. В этот момент его напарник совершил два предупредительных выстрела в воздух", - говорится в сообщении.

В настоящее время проводятся розыскные мероприятия. На поиск автомобиля и злоумышленников ориентирован весь личный состав полиции Одесского региона.

Пострадавший полицейский с травмами различной степени тяжести доставлен в медицинское учреждение. Сведения о событии внесены в ЖЕО по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что бойцы Нацгвардии с применением силы задержали двух дебоширов в Одессе.

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Тэги: Одесса, Национальная полиция

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