Киселев и Ганапольский уходят с телеканала NewsOne Генпродюссер телеканала объявил о начале нового проекта.

Фото: tsn.ua

Генеральный продюсер телеканала NewsOne Алексей Семенов объявил, что оставляет канал и вместе с журналистами Матвеем Ганапольским и Евгением Киселевым и начинает новый проект.

Об этом сообщает "ДетекторМедиа" со ссылкой на сообщение Семенова в Фейсбуке.

"Сегодня, 9 января 2017 года, я завершил работу на NewsOne. Вместе с Матвеем Ганапольским и Евгением Киселевым мы приступаем к новому проекту и, как надеюсь, открываем новую страницу медиаистории страны", - написал Семенов.

Он также поблагодарил коллег и владельца телеканала - депутата Евгения Мураева.

Напомним, Алексей Семенов стал генеральным продюсером NewsOne в январе 2015 года. До этого он работал на телеканале "112 Украина".

Телеведущий Евгений Киселев, ранее сотрудничавший с "Интером", пришел на News One летом 2016 года. Матвей Ганапольский пришел на телеканал с "Радио Вести"