"Быстрый разбор": Интерсити Киев - Перемышль
"Быстрый разбор": Интерсити Киев - Перемышль
Боснийский сценарий для Украины
Боснийский сценарий для Украины
«Нас жаліти не можна, і самим не можна жалітися»
«Нас жаліти не можна, і самим не можна жалітися»
Зигмунт Бауман: «Конец света – это отсутствие уверенности в завтрашнем дне»
Зигмунт Бауман: «Конец света – это отсутствие уверенности в завтрашнем дне»
Почему командованию ВМС не нравится реформа НАТО
Почему командованию ВМС не нравится реформа НАТО
Что шокировало в Киеве переселенку из Севастополя
Что шокировало в Киеве переселенку из Севастополя
"Золотой глобус"-2017: лучшими фильмами стали "Лунный свет" и "Ла Ла Лэнд" (список победителей)
"Золотой глобус"-2017: лучшими фильмами стали "Лунный свет" и "Ла Ла Лэнд" (список победителей)
Як живуть мешканці Кам'янки та Гранітного
Як живуть мешканці Кам'янки та Гранітного
Кто заплатит за Приватбанк
Кто заплатит за Приватбанк
ГлавнаяОбществоЖизнь

Киселев и Ганапольский уходят с телеканала NewsOne

Генпродюссер телеканала объявил о начале нового проекта.

Киселев и Ганапольский уходят с телеканала NewsOne
Фото: tsn.ua

Генеральный продюсер телеканала NewsOne Алексей Семенов объявил, что оставляет канал и вместе с журналистами Матвеем Ганапольским и Евгением Киселевым и начинает новый проект.

Об этом сообщает "ДетекторМедиа" со ссылкой на сообщение Семенова в Фейсбуке.

"Сегодня, 9 января 2017 года, я завершил работу на NewsOne. Вместе с Матвеем Ганапольским и Евгением Киселевым мы приступаем к новому проекту и, как надеюсь, открываем новую страницу медиаистории страны", - написал Семенов.

Он также поблагодарил коллег и владельца телеканала - депутата Евгения Мураева.

Напомним, Алексей Семенов стал генеральным продюсером NewsOne в январе 2015 года. До этого он работал на телеканале "112 Украина".

Телеведущий Евгений Киселев, ранее сотрудничавший с "Интером", пришел на News One летом 2016 года. Матвей Ганапольский пришел на телеканал с "Радио Вести"

Новости по теме:

Тэги: телеканалы, журналисты
Реклама

Читайте в разделе