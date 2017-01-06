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Из-за сильных снегопадов на юге Украины закрывают дороги

Движение приостановлено в Николаевской и Одесской областях.

Из-за сильных снегопадов на юге Украины закрывают дороги
Фото: dsns.gov.ua

Из-за сильного снегопада на дорогах Николаевской области временно ограничили движение для всех категорий транспорта.

Об этом сообщается на сайте Службы автомобильных дорог области.

"С целью недопущения заторов в движении и обеспечения оперативного расчистки дорог от снега с 10:00 6 января временно ограничено движение для всех категорий транспортных средств", - говорится в сообщении.

Кроме того, с 8:00 ограничено движение грузового транспорта на дорогах общего пользования государственного значения: М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск; Т-15-14 подъезд к г. Березанка; Т-15-13 Нечаяное-Очаков.

В Одессе, как и обещали синоптики, также наблюдается сильный снегопад, пишет "Думская".

На улицах работает снегоуборочная техника и ходит общественный транспорт. Но, в связи со сложными погодными условиями, одесская мэрия просит одесситов максимально ограничить перемещения и поездки по городу, а также за его пределы.

На автовокзалах Одессы все рейсы отменены. Сообщается также, что в аэропорту отменили несколько авиарейсов в Киев и из столицы, но самолет из Стамбула благополучно сел.

Как сообщают местные СМИ, к перекрытию дорог готовится также и Херсонская область.

Напомним, утром в Одесской и Николаевской областях ограничили движение фур из-за погодных условий.

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Тэги: снегопад, Одесская область, Николаевская область, Херсонская область
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