"Интерсити" Дарница - Трускавец сломался на подъезде ко Львову (обновлено) Меньше чем через час поезд возобновил движение.

Фото: facebook.com/karol.gajdzik

На подъезде ко Львову сломался поезд "Интерсити" №743 сообщением Дарница - Трускавец, следующий через Киев и Львов. В связи с этим поезд опаздывает уже на полтора часа, сообщает Интерфакс-Украина.

Как сообщили агентству пассажиры этого поезда, он сломался в пути, не доехав порядка 40 км до Львова. В поезде нет электричества и постепенно снижается температура.

Пассажирам сообщили о том, что ведутся ремонтные работы. Точных данных о сроках ремонта нет. Когда поезд продолжит путь, неизвестно.

Обновлено. По состоянию на 00:13 6 января, поезд "Интерсити" №743 возобновил движение после проведения ремонтных работ, сообщил оперативный дежурный Львовской железной дороги.

Напомним, поезд "Интерсити+" сообщением Львов - Киев сломался в пути 4 января. Пассажиров пересадили на электропоезд Hyundai.