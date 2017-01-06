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"Интерсити" Дарница - Трускавец сломался на подъезде ко Львову (обновлено)

Меньше чем через час поезд возобновил движение.

"Интерсити" Дарница - Трускавец сломался на подъезде ко Львову (обновлено)
Фото: facebook.com/karol.gajdzik

На подъезде ко Львову сломался поезд "Интерсити" №743 сообщением Дарница - Трускавец, следующий через Киев и Львов. В связи с этим поезд опаздывает уже на полтора часа, сообщает Интерфакс-Украина.

Как сообщили агентству пассажиры этого поезда, он сломался в пути, не доехав порядка 40 км до Львова. В поезде нет электричества и постепенно снижается температура.

Пассажирам сообщили о том, что ведутся ремонтные работы. Точных данных о сроках ремонта нет. Когда поезд продолжит путь, неизвестно.

Обновлено. По состоянию на 00:13 6 января, поезд "Интерсити" №743 возобновил движение после проведения ремонтных работ, сообщил оперативный дежурный Львовской железной дороги.

Напомним, поезд "Интерсити+" сообщением Львов - Киев сломался в пути 4 января. Пассажиров пересадили на электропоезд Hyundai.

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Тэги: Львов, поезда, Укрзализныця
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