​Штаб АТО подтвердил гибель военного, которого считали взятым в плен возле Светлодарска Ранее волонтеры сообщили о том, что боевики убили троих пленных бойцов АТО.

Фото: mvs.gov.ua

Военнослужащий, который, считался взятым в плен боевиками возле Светлодарска, погиб.

Об этом сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"Я эту информацию подтверждаю", - сказал он.

Также пресс-центр АТО в Фейсбуке опубликовал видеозапись интервью командира батальона с позывным "Купол", находящегося непосредственно возле Светлодарска.

Он сообщил, что 18-23 декабря возле Светлодарска погибли девять украинских военнослужащих, получили ранения - 35, получили контузию - 17, различные травмы - 11.

Кроме того, "Купол" сообщил, что на видеозаписи, распространенной боевиками, действительно запечатлены тела украинских военнослужащих, в частности лейтенанта Ярового и солдата Баюса.

Комбат отметил, что ему не известны точные потери боевиков, однако он уверен, что они превышают потери ВСУ.

Напомним, ранее волонтер Семен Кабакаев сообщил о гибели троих военных в плену боевиков.