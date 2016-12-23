Штаб АТО подтвердил гибель военного, которого считали взятым в плен возле Светлодарска
Ранее волонтеры сообщили о том, что боевики убили троих пленных бойцов АТО.
Военнослужащий, который, считался взятым в плен боевиками возле Светлодарска, погиб.
Об этом сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.
"Я эту информацию подтверждаю", - сказал он.
Также пресс-центр АТО в Фейсбуке опубликовал видеозапись интервью командира батальона с позывным "Купол", находящегося непосредственно возле Светлодарска.
Он сообщил, что 18-23 декабря возле Светлодарска погибли девять украинских военнослужащих, получили ранения - 35, получили контузию - 17, различные травмы - 11.
Кроме того, "Купол" сообщил, что на видеозаписи, распространенной боевиками, действительно запечатлены тела украинских военнослужащих, в частности лейтенанта Ярового и солдата Баюса.
Комбат отметил, что ему не известны точные потери боевиков, однако он уверен, что они превышают потери ВСУ.
Напомним, ранее волонтер Семен Кабакаев сообщил о гибели троих военных в плену боевиков.