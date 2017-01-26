На Крещатике открыли памятную доску диссиденту Василию Макуху, совершившему самосожжение в 1968 году
Доску открывали посол Чехии в Украине Радек Матула и сын Макуха Владимир.
В Киеве на улице Крещатик, 27а открыли мемориальную доску диссиденту Василию Макуху (14 ноября 1927 - 6 ноября 1968), который в 1968 году совершил самосожжение в знак протеста против агрессии СССР в Чехословакии.
Об этом сообщил корреспондент LB.ua.
Доску открывали посол Чехии в Украине Радек Матула и сын Василия Макуха Владимир.
Уроженец Львовщины, Василий Макух в годы Второй мировой войны воевал в УПА. После войны был схвачен советскими спецслужбами и осужден на 10 лет каторги. Отбыв наказание, долгое время жил в Днепропетровске (сейчас - Днепр).
В ноябре 1968 года приехал в Киев и 5 числа на Крещатике совершил самосожжение, выкрикивая "Геть окупантів!" и "Хай живе вільна Україна!". На следующий день он умер в больнице.
Похоронили Макуха 14 ноября 1968 года.