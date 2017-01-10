Зигмунт Бауман: «Конец света – это отсутствие уверенности в завтрашнем дне»
Зигмунт Бауман: «Конец света – это отсутствие уверенности в завтрашнем дне»
Фактор Боуи
Фактор Боуи
Микола Шиптур. Кримський бранець, якого забула Україна
Микола Шиптур. Кримський бранець, якого забула Україна
Боснийский сценарий для Украины
Боснийский сценарий для Украины
Почему командованию ВМС не нравится реформа НАТО
Почему командованию ВМС не нравится реформа НАТО
Кто заплатит за Приватбанк
Кто заплатит за Приватбанк
Як живуть мешканці Кам'янки та Гранітного
Як живуть мешканці Кам'янки та Гранітного
«Нас жаліти не можна, і самим не можна жалітися»
«Нас жаліти не можна, і самим не можна жалітися»
Доступ до дітей в реанімаціях: два погляди на одні двері
Доступ до дітей в реанімаціях: два погляди на одні двері
ГлавнаяПолитика

Депутаты ликвидировали налоговую милицию, не дождавшись создания службы финрасследований

Де-юре ведомство "вне закона", де-факто оно не ликвидировано.

Депутаты ликвидировали налоговую милицию, не дождавшись создания службы финрасследований
Фото: Сергей Нужненко

Народный депутат Татьяна Острикова заявила, что налоговая милиция с 1 января 2017 года находится вне закона.

Об этом она написала в фейсбуке.

"Соответствующий раздел ХVIII-2 "Налоговая милиция" исключен из Налогового кодекса, вступившего в силу с 01.01.17 года", - написала она.

Планировалось, что норма о ликвидации налоговой милиции вступит в силу вместе с новым законом о создании Службы финансовых расследований, "вероятность принятия которого этим составом Рады близка к нулю". Но в законопроекте изменили номер пункта о налоговой милиции, а в переходных положениях, касающихся срока вступления в силу соответствующих норм, номер изменить забыли.

"Получается, что пункт 134 об исключении из Налогового кодекса раздела XVIII-2 "Налоговая милиция" вступил в силу", - добавила Острикова. 

"Это означает, что сейчас нет правовых оснований для деятельности налоговой милиции, у нее нет законных прав и определенных законом полномочий. Однако и сам орган в установленном порядке, в соответствии с законом, не ликвидирован, правопреемник его не определен, уголовные производства, дела и документы никому не переданы, подследственность преступлений в УПК, в частности об уклонении от уплаты налогов, осталась за налоговой милицией", - отметила Острикова.

"Де-юре, правовой статус налоговой милиции пока - "вне закона". Де-факто, она не ликвидирована, сотрудники не уволены, производства не переданы, продолжает свою деятельность", - объяснила нардеп.

Острикова предложила использовать этот момент для рассмотрения и принятия нового закона о создании финансовой полиции, напомнив, что соответствующий законопроект №4228 о финансовой полиции уже давно подготовлен и внесен в парламент.

Напомним, еще в конце мая 2016 года министр финансов Александр Данилюк пообещал в ближайшие месяцы ликвидировать налоговую милицию. Вместо нее должна быть создана Служба финансовых расследований, объединяющая функции СБУ, налоговой полиции и прокуратуры по расследованию всех экономических преступлений против государства.

Новости по теме:

Тэги: налоговая милиция, Татьяна Острикова
Реклама

Читайте в разделе