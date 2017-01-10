Депутаты ликвидировали налоговую милицию, не дождавшись создания службы финрасследований Де-юре ведомство "вне закона", де-факто оно не ликвидировано.

Фото: Сергей Нужненко

Народный депутат Татьяна Острикова заявила, что налоговая милиция с 1 января 2017 года находится вне закона.

Об этом она написала в фейсбуке.

"Соответствующий раздел ХVIII-2 "Налоговая милиция" исключен из Налогового кодекса, вступившего в силу с 01.01.17 года", - написала она.

Планировалось, что норма о ликвидации налоговой милиции вступит в силу вместе с новым законом о создании Службы финансовых расследований, "вероятность принятия которого этим составом Рады близка к нулю". Но в законопроекте изменили номер пункта о налоговой милиции, а в переходных положениях, касающихся срока вступления в силу соответствующих норм, номер изменить забыли.

"Получается, что пункт 134 об исключении из Налогового кодекса раздела XVIII-2 "Налоговая милиция" вступил в силу", - добавила Острикова.

"Это означает, что сейчас нет правовых оснований для деятельности налоговой милиции, у нее нет законных прав и определенных законом полномочий. Однако и сам орган в установленном порядке, в соответствии с законом, не ликвидирован, правопреемник его не определен, уголовные производства, дела и документы никому не переданы, подследственность преступлений в УПК, в частности об уклонении от уплаты налогов, осталась за налоговой милицией", - отметила Острикова.

"Де-юре, правовой статус налоговой милиции пока - "вне закона". Де-факто, она не ликвидирована, сотрудники не уволены, производства не переданы, продолжает свою деятельность", - объяснила нардеп.

Острикова предложила использовать этот момент для рассмотрения и принятия нового закона о создании финансовой полиции, напомнив, что соответствующий законопроект №4228 о финансовой полиции уже давно подготовлен и внесен в парламент.

Напомним, еще в конце мая 2016 года министр финансов Александр Данилюк пообещал в ближайшие месяцы ликвидировать налоговую милицию. Вместо нее должна быть создана Служба финансовых расследований, объединяющая функции СБУ, налоговой полиции и прокуратуры по расследованию всех экономических преступлений против государства.