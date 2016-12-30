НФ обвинил Саакашвили в остановке ОПЗ Партия считает, что в сложившейся ситуации виновно и НАБУ.

Партия "Народный фронт" считает, что остановка Одесского припортового завода вызвана подрывной информационной кампанией, которую вели Михеил Саакашвили и руководство Национального антикоррупционного бюро.

"Именно из-за целенаправленной систематической дискредитации этого госпредприятия оно потеряло кредитоспособность и быстро накопило долги. Большое ресурсоемкое производство с тысячами работников теперь не только не развивается, но и вынуждено остановиться для сокращения убытков", - сказано в сообщении на сайте партии.

НФ напоминает, что год назад ОПЗ был рентабельным (250 миллионов гривен прибыли за 2015 год).

"Правительство Яценюка не только наладило прозрачную эффективную работу ОПЗ, но и готовило предприятие к открытому приватизационному конкурсу в июле 2016 года со стартовой ценой в $520 млн. Западные инвесторы были готовы вложить в предприятие даже большую сумму", - уверяет партия.

Но, по мнению "Народного фронта", все изменилось после того, как тогдашний председатель Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили "решил дестабилизировать ОПЗ и использовать его для дискредитации премьера Яценюка".

"Регулярные пятиминутки губернаторской "чернухи" дали результат: на приватизацию не поступило ни одной заявки от инвесторов. Даже снижение стартовой цены вдвое не спасло повторный конкурс от срыва. Ведь менеджеры завода попали под "пресс" Национального антикоррупционного бюро и коррумпированных судей. По подозрительному стечению обстоятельств, первым заместителем председателя НАБУ является Гизо Углава – давний соратник Саакашвили", - говорится в сообщении.

Напомним, Одесский припортовый завод по состоянию на 20 декабря был должен "Нафтогазу" 1 млрд гривен за поставленный газ. К концу года эта сумма составит 1,5 млрд гривен. Чтобы предприятие смогло выплатить долг "Нафтогазу", Кабинет министров решил остановить завод и сдать его в аренду.

Кроме того, ОПЗ должен 251 млн долларов компании Ostchem Дмитрия Фирташа, которая была его поставщиком газа при Викторе Януковиче.

ОПЗ располагает крупнейшим в СНГ производством аммиака и просто крупным производством карбамида, а также уникальным - единственным в стране - терминалом по перевалке аммиака на морские судна. Кроме того, одесский завод является конечным звеном аммиакопровода Тольятти-Горловка-Одесса.

ФГИ, в управление которого передан ОПЗ, пытался продать его летом, но желающих купить завод не нашлось. Ситуация повторилась в декабре.