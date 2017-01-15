Омелян выразил недовольство работой главы "Укрзализныци" Бальчуна "Мы проведем подробный разбор полетов: что происходит и что произошло".

Омелян (слева) и Бальчун (справа) Фото: Александр Рудоманов

Министр инфраструктуры Владимир Омелян выразил недовольство работой руководства "Укрзализныци" и лично Войцеха Бальчуна.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Эспрессо".

"Я надеюсь, что мы проведем подробный разбор полетов: что происходит и что произошло со времени назначения новой команды, с мая 2016 года. Я бы хотел, чтобы эта профессиональная дискуссия произошла в январе, потому что затягивать дальше невозможно. Потом будет наработан антикризисный план действий", - сказал Омелян.

На прямой вопрос, доволен ли министр работой руководителя ПАО "Укрзализныця", Омелян ответил: "Я - нет. Я ожидал намного лучший результат".

Омелян сказал, что его не впечатляет прибыль "Укрзализныци" за 2016 год, потому что "только аэропорт Борисполь показал прибыль полтора миллиарда".

"На самом деле нужно смотреть на кеш-флоу [денежный поток], он был позитивным у Укрзализныци как в 15-м, так и в 16-м годах. Проблема иного характера - что у нас на счетах Укрзализныци больше 5 млрд гривен. Укрзализныця - не финансовое учреждение, она не должна хранить деньги. Эти средства должны были быть запущены в украинскую экономику", - заявил он.

Напомним, Бальчун имеет более 15 лет профессионального опыта, в том числе семь лет в сфере железнодорожных перевозок в Польше в должности председателя наблюдательного совета железной дороги РКР S.A. и генерального директора PKP Cargo S.A. Провел масштабную реорганизацию системы управления в PKP Cargo, оптимизацию численности персонала, построил новую управленческую команду, вывел убыточную компанию на уровень прибыльности и подготовил компанию к выходу на IPO. Занимал должность председателя наблюдательного совета польской авиакомпании LOT. В 2012 году вошел в список топ-20 антикризисных менеджеров Польши по версии Bloomberg Businessweek Poland.

Омелян занимает должность министра по квоте "Народного фронта".