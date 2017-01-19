В Днепровском районе Киева ввели карантин из-за бешенства домашней кошки Владельцам домашних животных рекомендуют сделать профилактическую прививку.

Фото: dnipr.kievcity.gov.ua

В Днепровском районе Киева введен карантин по бешенству в связи с выявлением болезни у домашней кошки, которая содержалась в квартире по улице Курнатовского.

Об этом сообщает пресс-служба Днепровской РГА.

"Учитывая упомянутую ситуацию, территория Днепровского района, очерченная улицами Сулеймана Стальского, Братиславской, Миропольской и проспектом Алишера Навои, признана угрожающей зоной, на которой введен карантин по бешенству", - говорится в сообщении.

Владельцам домашних животных, проживающих на этой территории, рекомендуется провести профилактическую прививку.

Карантин отменяется через 60 дней после последнего выявления заболевания бешенства в этой зоне.

У человека инкубационный период может длиться в среднем 30-90 дней, самый короткий - семь дней. Тяжесть клинических проявлений зависит от места проникновения вируса в организм, его вирулентности и дозы, состояния организма человека или животного.

"Передача инфекции осуществляется при укусах животными, ослюнении, нанесении царапин или ранений предметами, загрязненными слюной и мозгом больного животного", - отмечается в сообщении.

Напомним, в 2016 году Украина вошла в топ-10 стран с наибольшим количеством домашних котов.