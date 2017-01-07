Полиция ограничила движение в шести областях из-за непогоды Водителей просят с пониманием отнестись к ситуации

Фото: firedept.mk.ua

Национальная полиция заявляет об ограничении движения по автодорогам шести областей, говорится в сообщении пресс-службы управления безопасности дорожного движения Нацполиции.

"Из-за непогоды, царящей в Украине, действуют ограничения движения транспорта в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Херсонской и Черкасской областях", - сказано в сообщении.

Согласно ему, в частности, в Одесской области движение ограничено по автодороге М-14 "Одесса - Мелитополь - Новоазовск" с 17 км по 56 км для всех видов транспорта.

Ограничено движение грузовых транспортных средств и пассажирского транспорта на автомобильных дорогах общего пользования, дороге М-15 "Одесса - Рени" с 84 км до 306 км запрещено движение для всех видов транспорта.

Также запрещено движение для всех видов транспорта на автодорогах Белгород-Днестровского, Саратского, Татарбунарского, Килийского, Измаильского и Ренийского районов.

В Кировоградской области запрещено движение для всех видов транспорта на автомобильных дорогах общего пользования, в Николаевской запрещено движение для всех видов транспорта на автомобильных дорогах общего пользования.

Кроме того, в Херсонской области ограничено движение грузовых транспортных средств на автодороге М-14 "Одесса - Мелитополь - Новоазовск" от 177 км до 207 км (от границы с Николаевской областью до Херсона).

Национальная полиция Украина просит водителей с пониманием отнестись к ситуации, внимательно следить за сообщениями о состоянии проезда по дорогам Украины, быть готовыми к ожиданию ликвидации последствий непогоды дорожными службами.

Ранее сообщалось, что дороги перекрыты в Одесской, Кировоградской и Николаевской областях.