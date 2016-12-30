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Польские таможенники сообщили о первом случае контрабанды в новом "Интерсити+" Киев-Перемышль

У двух украинок конфисковали 156 пачек сигарет без акцизных знаков.

Польские таможенники сообщили о первом случае контрабанды в новом "Интерсити+" Киев-Перемышль
Фото: loda.gov.ua

В новом поезде "Интерсити+" сообщением Киев-Перемышль зафиксирован первый случай контрабанды.

Об этом сообщается на сайте Таможенной службы Польши.

28 декабря во время таможенного контроля в Медыке польские таможенники обнаружили у двух пассажирок сигареты без польских акцизных знаков.

35-летняя и 41-летняя украинка спрятали сигареты в верхней одежде и коробке из-под фруктового сока. Всего таможенники конфисковали 156 пачек сигарет.

В отношении нарушительниц открыли уголовное производство. Им также могут аннулировать документы о малом пограничном движении, на основании которых они въезжали в Польшу.

Напомним, 23 декабря новый поезд сообщением Киев - Лльвов - Перемышль совершил свой первый рейс.

"Укрзализныця" также планирует запустить поезд сообщением Мукачево - Будапешт.

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Тэги: Польша, поезда
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