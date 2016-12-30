Польские таможенники сообщили о первом случае контрабанды в новом "Интерсити+" Киев-Перемышль
У двух украинок конфисковали 156 пачек сигарет без акцизных знаков.
В новом поезде "Интерсити+" сообщением Киев-Перемышль зафиксирован первый случай контрабанды.
Об этом сообщается на сайте Таможенной службы Польши.
28 декабря во время таможенного контроля в Медыке польские таможенники обнаружили у двух пассажирок сигареты без польских акцизных знаков.
35-летняя и 41-летняя украинка спрятали сигареты в верхней одежде и коробке из-под фруктового сока. Всего таможенники конфисковали 156 пачек сигарет.
В отношении нарушительниц открыли уголовное производство. Им также могут аннулировать документы о малом пограничном движении, на основании которых они въезжали в Польшу.
Напомним, 23 декабря новый поезд сообщением Киев - Лльвов - Перемышль совершил свой первый рейс.
"Укрзализныця" также планирует запустить поезд сообщением Мукачево - Будапешт.