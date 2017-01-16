Пашинский: оружие я ношу после сообщения спецслужб о подготовке покушения ФСБ Нардеп всегда при оружии, когда нет охраны.

Сергей Пашинский Фото: Макс Требухов

Народный депутат Сергей Пашинский заявил, что начал носить с собой оружие после того, как в 2015 году украинские спецслужбы заявили о подготовке покушения на него ФСБ.

Об этом он заявил сегодня во время пресс-конференции перед Согласительным советом.

"В конце марта 2015 наши спецслужбы официально доложили руководству государства, правоохранительным органам и мне лично, что ФСБ готовило похищение меня и Парубия. Поэтому я всегда нахожусь с охраной, а когда охраны не было, как в данном случае - 31 декабря, я всегда ходил со своим пистолетом", - пояснил Пашинский.

Народный депутат также уточнил, что получил оружие в 2014 году, после того, как регулярно посещал "горячие точки".

Сергей Пашинский также подчеркнул, что, несмотря на искусственно созданный общественный резонанс дела 31 декабря усилиями бывшего соратника Виктора Януковича - Андрея Портнова, наиболее заинтересован в беспристрастном и объективном следствии.

"Я хочу подчеркнуть, что ни одна просьба Генпрокуратуры мной не была проигнорирована. Я участвую во всех следственных действиях. Если в ГПУ будет необходимость в снятии неприкосновенность я не буду этому препятствовать, но еще раз говорю: я наиболее заинтересован, чтобы следствие было проведено объективно и беспристрастно. Своим действиями, а не только словами я подтверждаю эту позицию. За последнюю неделю были проведены десятки допросов, очных ставках - я на все ходил", - заявил Пашинский.

Народный депутат также заявил, что, несмотря на досадный инцидент, он продолжит выполнять свои профессиональные обязанности. Так, будет добиваться принятия закона о спецконфискации средств Януковича, работать над выполнением государственного оборонного заказа, и тому подобное.

"Хочу сказать, что 30 декабря нам удалось запустить финансирование государственного оборонного заказа. Все наши заводы, которые имеют отношение, заработали, они загружены. Бюджет этого года дает нам возможность говорить, что обороноспособность возрастет в разы, и именно поэтому в том числе идет такая ложь и такая атака от беглых аферистов", - резюмировал Пашинский.

Напомним, Пашинский также обратился в Генпрокуратуру с просьбой опубликовать фрагменты видеодопроса очной ставки.