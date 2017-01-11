Порошенко объявил год Японии в Украине "Отношения между Японией и Украиной никогда не были такими близкими, как сегодня".

Фото: facebook.com/president.gov.ua

Президент Петр Порошенко подписал указ о праздновании Года Японии в Украине в ходе встречи с послом Сигеки Сумме.

Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента в Фейсбуке.

Порошенко поблагодарил Японию за "неизменную и твердую поддержку независимости и территориальной целостности Украины", за помощь в реформах правоохранительных органов и создании новой полиции, внедрении судебной реформы, реализации целого ряда экологических программ и других проектов, а также напомнил о предоставлении Украине 1,8 млрд долларов помощи в 2014-2016 годах.

"Это чрезвычайно важно. Отношения между Японией и Украиной никогда не были такими близкими, как сегодня... Празднование Года Японии важно не только для политиков или бизнесменов, но и для обычных людей, которые чувствуют и понимают важность взаимодействия двух стран", - подчеркнул Сумме.

Посол также отметил, что после Евромайдана в Украине начали активную экономическую деятельность множество крупных японских компаний.

"Если крупные компании начали инвестировать в Украину, это значит, что и другие компании будут вкладывать средства в вашу страну", - отметил он.

Фото: facebook.com/president.gov.ua

Напомним, в апреле 2016 года Порошенко посетил с официальным визитом Японию, где были заключены двусторонние договоренности о сотрудничестве в сфере молодежной политики и спорта. Кроме того, Япония открыла Украине кредитную линию на 269 млн долларов. Также Украина ввела с 1 июня безвизовый режим для граждан Японии с дипломатическими паспортами.

Общая помощь Украине со стороны Японии на сегодня составляет $1,8 млрд.