Акционеров ПриватБанка НБУ заставил передать ему в собственность "Буковель" и самолеты, - Гонтарева Гарантировать, что эти активы принадлежали банку на момент перехода его под контроль государства, глава НБУ затруднилась.

Фото: flickr НБУ

ПриватБанк, выполняя требования Национального банка Украины по докапитализации, летом этого года стал собственником ряда активов своих акционеров, находящихся в залоге у НБУ, в частности, лыжного курорта "Буковель" или самолетов "Боинг".

Об этом сообщила глава Нацбанка Валерия Гонтарева, передает Интерфакс-Украина.

"Летом этого года многие из тех активов, которые у нас в залоге, мы заставили банк взять на баланс. Они на балансе, значит, они (теперь) принадлежат государственному банку", - сказала она в эфире радио "Вести" в четверг вечером.

Глава Нацбанка уточнила, что всего на баланс было поставлено только 31 млрд грн из кредитного портфеля объемом порядка 170 млрд грн.

В то же время Гонтарева затруднилась гарантировать, что эти активы принадлежали банку на момент перехода его под контроль государства.

"Выполнив наш нормативы, они тут же один из активов убрали. Это называется мошенничество. ...Я не могу вам сказать, что акционеры и менеджмент делали в последние несколько дней (перед вводом 19 декабря временной администрации - ред.), в очень известную пятницу. Страна узнает, я не хотела бы сейчас комментировать", – сказала глава Нацбанка.

Она пояснила, что когда летом 2014 года пришла в Нацбанк, то ПриватБанку уже было выдано много кредитов рефинансирования.

"За мою каденцию мы помогли ПриватБанку при оттоках ликвидности в 2014 - начале 2015 года (на сумму) порядка 9 млрд грн и там могу расписаться за каждый залог и личную гарантию г-на Коломойского", - сообщила Гонтарева.

По ее словам, затем Нацбанк активно работал с ПриватБанком, чтобы тот усилил залоги по всем остальным кредитам, которые выдавались ранее.

Напомним, Гонтарева ранее заявила, что дефицит капитала в Приватбанке - 148 млрд гривен, часть которого (32 млрд гривен) может быть покрыта за счет конвертации в капитал средств, принадлежащих компаниям, связанным с акционерами банка. В том же контексте речь шла об обязательствах Приватбанка по еврооблигациям.

До национализации 42% акций Приватбанка принадлежали Игорю Коломойскому, 33% - Геннадию Боголюбову.