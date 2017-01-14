Ученые впервые сняли на видео новый вид морских драконов
Рубиновых морских драконов раньше находили только на берегу.
Ученые института океанографии из Сан-Диего и западно-австралийского музея впервые сняли на видео редкого рубинового морского дракона (Phyllopteryx dewysea).
Этот вид был открыт в 2015 году, его обнаружили по ДНК-образцам особей, которых раньше нашли на берегу.
В 2016 году была организована экспедиция у берегов Западной Австралии, во время которого этот близкий к морским конькам вид был впервые обнаружен в природе. В начале 2017 года команда ученых выпустила кадры, на которых запечатлен это животное. Таким образом получено фактическое подтверждение существования нового вида морских драконов, сообщается на сайте Scripps Institution of Oceanography.
Сейчас науке известно три вида: обыкновенный (Phyllopteryx taeniolatus), лиственный (Phycodurus eques) и рубиновый (Phyllopteryx dewysea). В отличие от первых двух рубиновый морской дракон напоминает морского конька больше всего.