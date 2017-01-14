Ученые впервые сняли на видео новый вид морских драконов Рубиновых морских драконов раньше находили только на берегу.

Ученые института океанографии из Сан-Диего и западно-австралийского музея впервые сняли на видео редкого рубинового морского дракона (Phyllopteryx dewysea).

Этот вид был открыт в 2015 году, его обнаружили по ДНК-образцам особей, которых раньше нашли на берегу.

В 2016 году была организована экспедиция у берегов Западной Австралии, во время которого этот близкий к морским конькам вид был впервые обнаружен в природе. В начале 2017 года команда ученых выпустила кадры, на которых запечатлен это животное. Таким образом получено фактическое подтверждение существования нового вида морских драконов, сообщается на сайте Scripps Institution of Oceanography.

Фото: Western Australian Museum

Сейчас науке известно три вида: обыкновенный (Phyllopteryx taeniolatus), лиственный (Phycodurus eques) и рубиновый (Phyllopteryx dewysea). В отличие от первых двух рубиновый морской дракон напоминает морского конька больше всего.