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В Сумской области задержали россиянина, переправлявшего нелегалов через украинскую границу

Гражданин РФ организовывал перемещения нелегалов через госграницу содействии ФСБ.

В Сумской области задержали россиянина, переправлявшего нелегалов через украинскую границу
Фото: ru-newz.ru

Сотрудники Службы безопасности и пограничники задержали гражданина России по подозрению в организации канала перемещения нелегальных мигрантов через украинскую границу в Сумской области.

Об сообщается на сайте СБУ.Как выяснилось, россиянин переправлял нелегалов в обоих направлениях при содействии пограничной службы Федеральной службы безопасности России.

"Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника при попытке незаконного перемещения в РФ жительницы одной из стран Закавказья", - говорится в сообщении.

Решается вопрос об открытии производства по ст. 332 (незаконное перемещение лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса.

Продолжаются оперативно-следственные действия.

Напомним, в декабре пограничники задержали инженера Минобороны, который пытался выехать в РФ с чертежами самолетов.

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Тэги: СБУ, нелегалы, пограничники, Сумская область
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