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"Укроборонпром" готов развернуть масштабное производство патронов за 18 месяцев

Для строительства завода необходимо государственное финансирование.

"Укроборонпром" готов развернуть масштабное производство патронов за 18 месяцев
Владимир Коробов
Фото: Макс Требухов

Концерн "Укроборонпром" готов развернуть масштабное производство боеприпасов в случае получения финансирования за 18 месяцев.

Об этом на пресс-конференции во вторник сказал заместитель генерального директора ГК "Укроборонпром" Владимир Коробов.

"На сегодняшний день мы используем боеприпасы, которые на складах хранения. Естественно, они не вечные и склады не бездонные. Поэтому нами разработана программа, отработаны все проекты и решения по производству боеприпасов. Передано все в Кабинет министров. К сожалению, за свои оборотные средства "Укроборонпром" не может [строить], ждем открытия финансирования [из госбюджета] в этом году и будем производить", - заявил Коробов.

По его словам, масштабное производство патронов может начаться через 18 месяцев после запуска проекта.

Он уточнил, что этот завод сможет выпускать патроны как натовского калибра, так и пост-советского.

Напомним, председатель Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский считает, что Вооруженные силы Украины в ближайшие годы патроны заказывать не будут, поэтому строить патронный завод не имеет смысла.

Раньше в Украине функционировал Луганский патронный завод, который производит боеприпасы для стрелкового оружия и который в настоящее время находится на временно неподконтрольной украинским властям территории.

В октябре 2015 года премьер-министр Арсений Яценюк говорил, что Украина собирается приобрести новую линию для производства боеприпасов.

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Тэги: боеприпасы, "Укроборонпром", Владимир Коробов
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