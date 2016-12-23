​У Насалика нет претензий к "Центрэнерго" Компания выполняет план по электроэнергии на 112%.

Фото: Facebook/Олег Федонюк

Распространённая в СМИ информация о саботаже на ПАО "Центрэнерго" является искаженной и не соответствующей действительности. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности Украины со ссылкой на слова министра Игоря Насалика.

На данный момент у министра Игоря Насалика нет претензий к работе ПАО "Центрэнерго" и её руководителю Олегу Коземко. Более того, компания закончит этот год с прибылью более миллиарда гривен и это серьезное достижение команды Минэнергоугля и руководства ПАО "Центрэнерго".

Также в пресс-службе министерства отметили, что государственная компания ПАО "Центрэнерго" единственная, которая закончит год с такими показателями прибыли из всех энергогенерирующих компаний, включая частные.

Информация о том, что министр Игорь Насалик считает нежелание ПАО "Центрэнерго" подключать дополнительные блоки саботажем является ложной. Такая информация распространилась вследствие некорректно сформулированного вопроса, который был задан министру на итоговой годовой пресс-конференции 22 декабря 2016 г. Задавая вопрос, журналист спросил о "возможном саботаже", но в самом ответе министра не было слов о саботаже.

"Говорить – не означает считать! На итоговой пресс-конференции у меня много спрашивали о стоимости угля. На сегодня она значительно меньше себестоимости, и как следствие мы испытываем проблемы с заработными платами для шахтеров, но не повышаем тарифы. До конца отопительного сезона мы точно не будем делать никаких резких действий, но проблема есть и она требует решения. На данный момент "Центрэнерго" выполняет план по электроэнергии на 112%, и покажет в этом году прибыль. С другой стороны мы постоянно говорим с "Центрэнерго" об увеличении и запуске дополнительных блоков. Основной сдерживающий фактор – это отсутствие вагонов и неэффективная работа "Укрзализныци". У нас есть выкупленный уголь, но мы не можем его доставить", – прокомментировал ситуацию Игорь Насалик.

Напомним, ПАО "Центрэнерго" государственная энергогенерирующая компания, в состав которой входят три тепловые электростанции – Углегорская, Змеевская и Трипольская. Суммарная проектная мощность станций составляет 7666 МВт, что составляет около 14% от общей мощности электростанций Украины. Под руководством и.о. директора ПАО "Центрэнерго" Олега Коземко компания второй год показывает прибыль.