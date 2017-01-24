Козаченко пригласили вернуться на должность главного люстратора Павел Петренко надеется, что его бывшая подчиненная передумает.

Татьяна Козаченко Фото: Сергей Нужненко

Министр юстиции Павел Петренко выступил за возвращение Татьяны Козаченко на должность начальника департамента по вопросам люстрации.

"Возможно, у Татьяны изменилось решение и она готова вернуться. Мы будем только рады", - сказал он в эфире телеканала "112 Украина".

По его словам, в таком случае не придется проводить конкурс на должность начальника люстрационного департамента.

Напомним, Козаченко уволилась с должности в ноябре, проработав два года. Свое решение она объяснила желанием приобщиться к общественным инициативам. Вместо нее планировали назначить исполняющей обязанности директора департамента по вопросам люстрации Анну Калынчук, но назначение не состоялось.

В декабре на должность главного люстратора был объявлен конкурс. Позже министр юстиции Павел Петренко сообщил образование и место работы 10 кандидатов. 24 января стало известно, что конкурс провалился и будет объявлен заново.