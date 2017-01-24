Козаченко пригласили вернуться на должность главного люстратора
Павел Петренко надеется, что его бывшая подчиненная передумает.
Министр юстиции Павел Петренко выступил за возвращение Татьяны Козаченко на должность начальника департамента по вопросам люстрации.
"Возможно, у Татьяны изменилось решение и она готова вернуться. Мы будем только рады", - сказал он в эфире телеканала "112 Украина".
По его словам, в таком случае не придется проводить конкурс на должность начальника люстрационного департамента.
Напомним, Козаченко уволилась с должности в ноябре, проработав два года. Свое решение она объяснила желанием приобщиться к общественным инициативам. Вместо нее планировали назначить исполняющей обязанности директора департамента по вопросам люстрации Анну Калынчук, но назначение не состоялось.
В декабре на должность главного люстратора был объявлен конкурс. Позже министр юстиции Павел Петренко сообщил образование и место работы 10 кандидатов. 24 января стало известно, что конкурс провалился и будет объявлен заново.