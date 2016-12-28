Суд отменил разрешение на арест Курченко

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Апелляционный суд Киева отменил разрешение на задержание и арест беглого бизнесмена Сергея Курченко.

Об этом сообщается на сайте суда.

28 декабря коллегия судей удовлетворила апелляционную жалобу, поданную в интересах Курченко на определение следственного судьи Печерского районного суда Киева от 10 мая.

Этим определением было удовлетворено ходатайство Генпрокуратуры об избрании в отношении Курченко меры пресечения в виде содержания под стражей.

Апелляционный суд вынес новое определение, в котором отказал в удовлетворении ходатайства Генпрокуратуры.