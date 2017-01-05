Как российско-белорусский конфликт может отразиться на Украине Ушедший год ознаменовался серией скандалов в российско-белорусских отношениях, давление Москвы на Минск существенно возросло, а финансирование уменьшилось. В СМИ двух стран уже вовсю обсуждаются возможности смещения Александра Лукашенко с должности президента и открытой оккупации Россией Беларуси. Такое развитие событий не может не тревожить Украину. И, если раньше белорусский режим, хотя и демонстрировал себя на внешнеполитической арене как российский союзник, но, где мог этих обязанностей избегал, то в самом ближайшем будущем украинцы рискуют получить еще одного открытого врага с общими границами. Вадим Довнар , журналист

Фото: EPA/UPG Владимир Путин и Александр Лукашенко во время встречи в Кремле

Стоит отметить, что практически открытый конфликт между руководством России и Беларуси начался еще год назад, когда Лукашенко отказался принимать на своей территории российскую авиационную базу, заявив, что с ним данный вопрос никто не согласовывал. Это при том, что переговоры о таком объекте между руководствами двух стран велись несколько лет, планы были согласованы. И вот в конце 2016-го глава Беларуси, страны являющейся членом всех интеграционных проектов России, проигнорировал саммиты Евразийского экономического союза и ОДКБ в Санкт-Петербурге. На первом мероприятии планировалось подписание Таможенного кодекса – базового документа ЕАЭС. Четверо других членов объединения документ подписали. «Подпишет и Лукашенко, никуда не денется», − дал в ответ понять пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. (Ожидается, ТК ЕАЭС начнет действовать с 1 июля 2017 года).

Напомним, что предыдущий крупный конфликт между Кремлем и Минском произошел в момент создания Таможенного союза. Тогда, как известно, Лукашенко тоже отказывался от такой интеграции. Однако после массированной антилукашенковской информационной кампании в российских федеральных СМИ – все подписал. Тем не менее, как отмечают белорусские аналитики, нынешнее противостояние намного масштабнее и будет иметь малопредсказуемые сейчас результаты. Об этом в частности свидетельствуют последние скандалы года в Беларуси.

Так в декабре две страны, находящиеся вроде в союзнических отношениях, обменялись дипломатическими пинками, которых не было на протяжении последних 15 лет. В МИД РБ был вызван советник-посланник посольства России Вадим Гусев. Белорусское внешнеполитическое ведомство выразило протест в связи с высказываниями директора Федерального государственного научного бюджетного учреждения «Российский институт стратегических исследований» Леонида Решетникова. Последний накануне заявил, что белорусскому языку 90 лет, а Беларусь – «историческая часть великой России». В свою очередь, заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин встретился с послом Беларуси в России Игорем Петришенко. Как сказано в сообщении пресс-службы МИД РФ, стороны обменялись мнениями «по актуальным вопросам российско-белорусского взаимодействия».

Фото: gagauznews.md Григорий Карасин

Такими актуальными вопросами можно считать в частности подписанный Лукашенко указ, фактически легализирующий на территории Беларуси нахождение российских частей специального назначения и отправку за рубеж белорусских спецназовцев. Дальше больше, в октябре журналисты нашли тендер, согласно которому Минобороны РФ намерено в 2017 году поставить в Беларусь более 4 тысяч вагонов с военными грузами. Объяснения военного ведомства, мол, это необходимо для проведения масштабных военных учений, местными наблюдателями отвергаются. Белорусская оппозиция заговорила о подготовке Россией фактически военной оккупации Беларуси. Фоном происходящему служит антибелорусская информационная кампания, в ходе которой российские СМИ утверждает, что РБ идет по пути Украины, происходит мягкая белорусизация и сближение белорусской власти с Западом, «белорусские бандеровцы поднимают голову». А в одном из сюжетов телеканала Минобороны РФ «Звезда» и вовсе утверждалось, что есть план свержения Лукашенко руками «украинских карателей»-этнических белорусов.

При этом в самой Беларуси, население которого с 1994 года власть приучала считать Россию братским государством, свою историю и культуру чем-то ущербным, легко при желании находятся те, кто считает современную Беларусь недогосударством, белорусский язык диалектом русского и мечтают о слиянии с РФ. Троих таких пропагандистов русского мира, сотрудничавших с черносотенными российскими агентствами, белорусские правоохранители в октябре арестовали за «разжигание национальной розни и вражды», жест который еще год назад тоже сложно было предсказать, ведь до этого репрессиям в РБ подвергали исключительно национально ориентированных, антироссийски настроенных белорусов.

В МИД РФ на арест троицы пропагандистов пока хотя и отреагировали сдержанно, отметив, что процессуально это белорусское дело, но назвали задержанных журналистами, вспомнили о свободе слова и пообещали следить за судьбой этих «русскомировцев».

Фото: belapan.com

Кстати, последние, как и многие их коллеги, проводили в массы тезис об «украинском сценарии для Беларуси». Однако, в отличие от событий в Украине, где революция стала ответом на поворот руководства в сторону, обратную от Запада, в случае с РБ у пропагандистов есть варианты.

С одной стороны Лукашенко дают понять, что возможен переворот со стороны возмущенных белоруссиацией белорусов братьев-россиян.

С другой указывают: выйти из-под контроля могут националисты, которых разбаловали именно власти. И, конечно, в любом случае Россия не сможет остаться в стороне, как бы не хотела.

На самом деле последние три года Лукашенко как может поддерживает баланс в своих отношениях с Россией и Украиной, иногда демонстрируя просто чудеса гибкости. Так многим памятно последнее голосование белорусской делегации в Совбезе ООН против резолюции, осуждающей репрессии на территории оккупированного Крыма, где Россия открыто называется страной оккупантом и агрессором. Однако, напомним, что в марте 2014 года, в ходе голосования за резолюцию в поддержку территориальной целостности Украины (с Крымом и Севастополем) белорусы воздержались. Такая половинчатая позиция позволила руководителю Беларуси прибыть в Киев на инаугурацию Петра Порошенко. Тогда он наговорил много приятных для украинцев вещей (Крым забрали беззаконно, колаборационистов Донбасса надо вешать на столбах и т.д.) Почтил вставанием Героев Небесной сотни во время минуты молчания. (При том, что в самой Беларуси освещение революции происходило в российском ключе). В дальнейшем именно Минск стал площадкой для переговоров о разрешении конфликта на Донбассе.

Фото: EPA/UPG Президент Беларуси Александр Лукашенко, президент РФ Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд и президент Украины Петр Порошенко во время встречи в Минске, февраль 2015.

И хотя за прошедшие за это время годы Лукашенко неоднократно клялся в любви России, транслировал российские тезисы, а его представители в международных организациях вредили Украине, но все-таки Минск отказался поддержать пошлины на украинские товары, введенные Россией.

Вообще приходится признать, что и во взаимной торговле, и в инвестировании средств, и в сотрудничестве в сфере ВПК, и в нефтегазовой сфере Беларусь больше нужна Украине, чем Украина Беларуси. Знают об этом и в Кремле. Потому методы решения Кремлем «белорусской проблемы» неизменно отразятся и на ситуации в Украине.